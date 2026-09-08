Meta presenta Muse, su agente de IA capaz de realizar tareas por los usuarios incluso cuando cierran la app

Este martes, Meta presentó Muse, un nuevo agente personal de inteligencia artificial diseñado para ejecutar tareas en nombre de los usuarios, desde enviar correos y reservar viajes hasta completar formularios y hacer compras.

A diferencia de los asistentes tradicionales, la compañía asegura que Muse no se limita a responder preguntas. El sistema puede recibir un objetivo, elaborar un plan y avanzar de manera autónoma en distintas acciones para conseguirlo.

La herramienta está impulsada por Muse Spark, el modelo de IA que Meta presenta como su sistema más avanzado para tareas agénticas. Muse puede utilizarse mediante su propia aplicación o directamente a través de WhatsApp.

Un agente que puede actuar por el usuario

Una de las principales características de Muse es su capacidad para interactuar con otras aplicaciones y servicios. Según Meta, puede abrir un navegador, completar formularios, enviar correos y reservar viajes, además de encargarse de tareas que requieren varios pasos.

También puede trabajar con objetivos de más largo plazo. Por ejemplo, el usuario puede plantearle una meta y Muse puede ayudar a desarrollar un plan personalizado, coordinar recursos y continuar con el proceso de manera autónoma, según informaron desde Meta.

El sistema incluso puede seguir trabajando después de que la persona cierre la aplicación. Cuando necesita una autorización o se produce un cambio relevante, vuelve a solicitar la intervención del usuario, como antes de enviar un correo o concretar una compra.

Muse también incorpora una función de memoria que le permite recordar información compartida previamente. De esta manera, puede utilizar detalles de conversaciones anteriores para realizar sugerencias o adaptar sus acciones a las preferencias de cada persona.

Seguridad y privacidad

El lanzamiento de Muse está acompañado por un sistema de seguridad desarrollado específicamente para este tipo de agentes. La herramienta funciona sobre Muse Secure VM, una máquina virtual dedicada que aloja al agente y los datos del usuario en un entorno aislado.

Meta también incorporó Sentinel, un sistema independiente que controla las acciones que Muse puede realizar en internet. Las acciones sensibles requieren autorización y los usuarios pueden decidir qué aplicaciones conectar y qué nivel de acceso conceder.

La compañía asegura además que Muse no tiene acceso directo a las contraseñas ni a los métodos de pago. Las credenciales se almacenan de forma segura para que el agente pueda utilizarlas sin conocerlas.