“Es una falta de respeto”: Senadores RN y PS rechazan dichos del ministro Barros contra Paulina Nuñez

El ministro de Defensa, Fernando Barros, sumó este martes críticas transversales en el Senado, después de responder a los cuestionamientos que la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), había formulado sobre su gestión al frente de la cartera.

Consultado por CNN Chile, Barros afirmó que “la senadora Núñez forma parte de otro poder del Estado y ella no tiene por qué saber lo que se hace y piensa en el ejecutivo o en Defensa”, en respuesta a los reparos que la legisladora había planteado en entrevista con The Clinic, donde sostuvo que el ministro “parece vocero opinando de todo”.

La senadora y presidenta de RN, Andrea Balladares, afirmó que “decir que la presidenta del Senado ‘no tiene por qué saber’ lo que hace el Ejecutivo o el Ministerio de Defensa es desconocer el rol que tiene el Congreso y, además, una falta de respeto hacia Paulina Núñez y hacia el Senado. Un ministro puede discrepar, por supuesto, pero eso no justifica una respuesta de este tipo hacia quien encabeza otro poder del Estado. En democracia, las diferencias se enfrentan con argumentos y con respeto institucional”.

En tanto, la también senadora de RN, Camila Flores, indicó: “Quien parece no entender cómo funciona el Estado es el ministro de Defensa. La presidenta del Senado es la segunda autoridad del país y, además, llega a ese cargo por elección popular, no por designación. El respeto hacia quienes ejercen cargos de representación popular, y a quienes mañana los ministros pedirán su voto, es fundamental”.

María Jose Gatica, también senadora del partido, declaró que “en democracia es fundamental que el Congreso y el Ejecutivo dialoguen con respeto e información. Estoy segura de que tanto Paulina Nuñez como el Ministro Barros buscan lo mejor para Chile y para nuestras Fuerzas Armadas. Chile necesita que sus poderes trabajen unidos”.

Desde el PS, la presidenta del partido y senadora, Paulina Vodanovic, calificó como “inaceptable que el ministro de Defensa desestime con tanta facilidad una preocupación que ha sido planteada transversalmente desde el Senado. Se puede estar de acuerdo o no con convocar al Cosena, pero cuando hablamos de soberanía y de nuestras relaciones con Argentina, corresponde escuchar, dialogar y actuar con sentido de Estado”.

“La Presidenta del Senado está cumpliendo precisamente con su responsabilidad institucional al poner estos asuntos sobre la mesa. No conocemos, Ministro, la agenda del gobierno en Defensa”, cerró.

Finalmente, el senador Juan Luis Castro (PS) opinó que “decir que la presidenta del Senado “no tiene por qué saber” lo que hace o piensa el ejecutivo en materia de Defensa es una respuesta desafortunada. Aquí nadie pretende invadir atribuciones, pero entre los poderes del Estado tiene que haber respeto, diálogo e información, especialmente cuando hablamos de seguridad nacional. El ministro Barros debiera aclarar sus dichos”.