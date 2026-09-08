Yasna Provoste (DC) sobre la discusión de Sala Cuna Universal que sigue en la Cámara: “El Ejecutivo debe proponer un financiamiento nuevo y sostenible”

La senadora de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, se refirió a la votación del proyecto de Sala Cuna Universal.

La iniciativa fue despachada por el Senado y pasó a segundo trámite legislativo, por lo que deberá ser revisada en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La integrante de la Comisión de Educación manifestó en un punto de prensa: “Se rechazó el artículo 4, que creaba la cotización de 0,35%; el artículo 20, que pretendía compensarla reduciendo los recursos que hoy van a las cuentas individuales y al Fondo de Cesantía Solidario; y, en consecuencia, el artículo tercero transitorio, que establecía cuándo comenzaba a cobrarse esa cotización”.

En esa línea, la legisladora sostuvo que “la oposición tiene una posición clara, queremos que exista sala cuna, pero no a costa del Seguro de Cesantía de los trabajadores. No corresponde crear un nuevo derecho social debilitando otro. El diseño original vinculaba expresamente la cotización de 0,35% con una rebaja de 0,20 puntos en las cuentas individuales y de 0,15 puntos en el Fondo de Cesantía Solidario.

“Ahora el proyecto sigue adelante, pero el Ejecutivo tiene una responsabilidad ineludible y debe proponer un financiamiento nuevo, suficiente y sostenible. El Senado no rechazó financiar la sala cuna; rechazó financiarla sacando recursos del Seguro de Cesantía. Queremos una política robusta de primera infancia y, al mismo tiempo, un Seguro de Cesantía fuerte para proteger a las personas cuando pierden su trabajo. Chile puede y debe hacer ambas cosas”, remarcó Provoste.

👶🏛️ Sala Cuna Universal avanza a segundo trámite legislativo La Sala del Senado concluyó la discusión y votación en particular del proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa que busca ampliar y equiparar el derecho de acceso a sala cuna para trabajadoras, trabajadores e… pic.twitter.com/bylXolNkKN — Senado Chile (@Senado_Chile) September 8, 2026

“No es cierto que se va a financiar establecimientos educativos que no tienen ningún tipo de supervisión”

En la sesión, la legisladora de oposición, Yasna Provoste, expresó sus reparos sobre la habilitación de salas cuna “sin reconocimiento oficial”, ante lo cual el senador Rodolfo Carter solicitó que la ministra de Educación, María Paz Arzola, se pronunciara sobre este tema.

“El proyecto de ley incluye tanto a instituciones que tienen autorización de funcionamiento como reconocimiento oficial, que son dos certificaciones que existen en paralelo y que, de hecho, no está la posibilidad hoy de que una sala cuna que tiene autorización de funcionamiento pase automáticamente o a través de un proceso fluido a tener reconocimiento oficial. ¿Por qué incluir ambos tipos de certificaciones? Porque necesitamos suficientes salas cuna como para absorber la demanda que se originará con este proyecto”, aclaró.

La titular de Educación puntualizó que ambos tipos de establecimientos deben ser fiscalizados por la Superintendencia de Educación. Por tanto, sostuvo: “No es cierto que se va a financiar a establecimientos educativos que no tienen ningún tipo de supervisión”. Asimismo, describió que se incluirá a los establecimientos que se encuentran en un proceso de adecuación y tienen un plazo para adaptarse.

¿Qué se aprobó en el Senado?