“Qué desastre, hue…”: Micrófono abierto capta exabrupto del ministro Tomás Rau en votación de Sala Cuna Universal en el Senado

En medio de la discusión del proyecto de Sala Cuna Universal, un micrófono abierto le pasó la cuenta este martes al ministro del Trabajo, Tomás Rau, luego de que se captara su reacción tras el revés que sufrió el Gobierno.

Durante la votación se declaró admisible la indicación ingresada por las senadoras Yasna Provoste (DC), Karol Cariola (PC) y Beatriz Sánchez (FA), la cual busca modificar el artículo 203 del Código del Trabajo para así garantizar el acceso a la sala cuna directamente para los niños y niñas menores de dos años que estén bajo el cuidado de personas trabajadoras.

Luego, con 25 votos a favor y 22 en contra, la medida propuesta por la oposición fue aprobada en la discusión, lo que causó que el titular del Trabajo tomara la palabra e informara que el Gobierno hará reserva de constitucionalidad.

Fue tras concluir su intervención que, al quedar su micrófono abierto, Rau soltó: “Qué desastre, hueón”.

Rau califica de “exabrupto desafortunado” su reacción

El secretario de Estado también fue consultado por su reacción tras la votación del proyecto, la que calificó como un “exabrupto”.

“Creo que en un día histórico referirme a una frase, a un exabrupto de micrófono abierto totalmente desafortunado de mi parte, no tiene ningún sentido, porque aquí hemos dado un paso muy importante en avanzar en Sala Cuna”, respondió.

Asimismo, le bajó el perfil al revés que sufrió el Gobierno en la votación, luego de que se rechazara la propuesta de financiamiento del Ejecutivo.

“En los proyectos de ley ocurre que se caen artículos, que no se logran concitar los apoyos en algunos. Aquí ocurrió en tres artículos: el 2, el 3 y el 6 transitorio, si no me equivoco, y en una fracción del artículo 4″, señaló.

“Entonces, acá estamos hablando de un proyecto de ley con 30 artículos, y hemos logrado aprobar casi 27. De nuevo, yo lo he dicho antes, acá uno puede decir que hay dos tipos de personas: las que cuando entran a un jardín ven las flores y las que ven la maleza. Yo prefiero ver las flores; es un día histórico para Chile”, afirmó.