Tras dichos sobre el estallido social: Gobierno convoca a embajador de Estados Unidos para pedir antecedentes

La noche de este martes, el gobierno anunció que convocó al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, a propósito de sus dichos respecto a lo ocurrido en el estallido social del 2019.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores ha convocado para este miércoles al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, con el objeto de solicitar información respecto de los antecedentes relacionados con los episodios de violencia ocurridos el 18 de octubre de 2019 y en los días posteriores”, señalaron en un comunicado.

Desde Cancillería señalaron que el Ejecutivo “considera de máxima importancia toda información que contribuya a esclarecer los hechos ocurridos durante ese periodo y ponerla a disposición de las instancias que correspondan para dar con los responsables de los actos de violencia”.

¿Qué dijo el embajador Judd?

En conversación con CNN Prime, el embajador sostuvo que existe un análisis de inteligencia estadounidense que vincula el estallido social de 2019 con organizaciones y activistas de izquierda.

“Solo tienes que ver a esos manifestantes. Los manifestantes, en su gran mayoría, estaban alineados ideológicamente con la izquierda. “Cuando uno mira la gran mayoría de las protestas, ya sea aquí en Chile o en Estados Unidos, la gran mayoría provienen de instituciones de izquierda o de la ideología de izquierda“, sostuvo.

“La inteligencia recopilada por las fuerzas policiales como por las agencias de inteligencia muestra claramente de qué dirección proviene cuando se producen estas protestas”, dijo y, al ser consultado sobre el estallido social, señaló que “en 2019, lo que nuestra inteligencia dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda“.

#CNNPrime | Brandon Judd, embajador de EE.UU. en Chile, por el estallido social en Chile: “Lo que nuestra inteligencia nos dice es categóricamente es que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda”@tv_monica

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Consultado sobre si se trataba de información proveniente de la inteligencia estadounidense, Juss respondió que sí. “Cuando nuestras agencias de inteligencia analizan —y cuando digo analizar, no digo que hayan venido a Chile a hacerlo—, pero cuando hacemos un análisis de lo ocurrido en 2019, sin duda la evidencia apunta a que fueron, de hecho, activistas de izquierda quienes perpetraron estos disturbios o las alteraciones que se vieron”.

Ante la pregunta de la periodista Mónica Rincón respecto a si existía un análisis específico sobre el movimiento social de ese año, el embajador fue enfático: “Tenemos un análisis específico que se realizó, sí”. Sin embargo, reconoció que él no ha entregado esos antecedentes a la justicia: “Yo no he entregado esa información a la justicia chilena. Hasta donde sé, lo que ocurrió en 2019 no está en disputa en este momento. Si el gobierno se acercara a nosotros…”.

Agregó que, si el Gobierno de José Antonio Kast solicitara antecedentes, Estados Unidos podría compartirlos: “Si el gobierno chileno acudiera a nosotros y nos solicitara inteligencia específica, somos naciones que comparten información de inteligencia. Ambas lo somos. Así que, sin duda, pero hasta donde sé, no ha habido ninguna solicitud al respecto”.

#CNNPrime | Brandon Judd, embajador de EE.UU. en Chile, por información que asegura que el estallido provino de organizaciones de izquierda: “Yo no he entregado esa información a la justicia chilena. Hasta donde sé, lo que ocurrió en 2019 no está en disputa en este momento. Si… pic.twitter.com/ZoTC3u4Jrv — CNN Chile (@CNNChile) September 9, 2026

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