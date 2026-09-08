Diputado Andrés Celis pausa sus labores parlamentarias para someterse a un trasplante de médula ósea

El diputado Andrés Celis (Independiente-Renovación Nacional) anunció este martes que se retirará por un tiempo de sus labores parlamentarias debido a que se someterá a un trasplante de médula ósea para tratar una enfermedad.

“Quería comentarles que, por un tema de salud, los médicos me han solicitado que suspenda mis labores parlamentarias”, señaló en una declaración pública.

Celis explicó que esto se debe a que será sometido a un trasplante de médula ósea para tratar su diagnóstico de mielodisplasia genética, condición de salud que, según indicó, tiene desde su nacimiento.

“Debo someterme a un trasplante de médula, el tratamiento indicado para abordar de manera definitiva esta condición. Esto me obligará a alejarme temporalmente de las actividades presenciales y del trabajo en terreno”, precisó.

Pese a ello, aseguró que durante el período en que esté ausente, su “equipo continuará funcionando con normalidad, atendiendo las necesidades de nuestros vecinos y dando seguimiento a todas las gestiones en curso”.

“Espero que me comprendan, pero llegó el minuto de poder recuperarme absolutamente de esta displasia y poder luego reincorporarme con toda la energía, fuerza y convicción para seguir trabajando por el Distrito 7”, cerró.

En paralelo, debido a su pausa en el trabajo parlamentario, Celis también envió una carta a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados en la que informó su renuncia al cargo de presidente de la instancia por los motivos antes mencionados, según consignó La Tercera.