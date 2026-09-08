Canadá insiste en el diálogo tras la nueva arremetida arancelaria de Trump

(EFE)- El Gobierno canadiense afirmó este martes que está evaluando las nuevas medidas arancelarias anunciadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, y aseguró que mantiene abierta la puerta a reanudar las negociaciones comerciales con Washington, pese a la nueva escalada de la disputa bilateral.

El ministro canadiense responsable de Comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, señaló en X que la prioridad de Ottawa seguirá siendo “proteger y apoyar a los trabajadores, agricultores, familias y empresas canadienses frente a estas acciones injustificadas”.

LeBlanc añadió que Canadá concentrará sus esfuerzos en “aumentar la fortaleza” del país y diversificar sus alianzas internacionales, y señaló que está en contacto con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

“Cuando Estados Unidos esté preparado para dialogar, nuestro Gobierno trabajará de buena fe y constructivamente para lograr una relación comercial más segura y mutuamente beneficiosa que respete plenamente la soberanía canadiense”, afirmó.

La nueva ofensiva comercial de Trump contra Canadá

La reacción se produjo después de que Trump firmara este martes varias proclamaciones presidenciales que prohíben la importación de diversos productos canadienses, entre ellos determinadas bebidas alcohólicas, motocicletas y algunos productos lácteos.

Además, las nuevas medidas imponen aranceles del 50 % a otros bienes como quesos, productos de aluminio, muebles y embarcaciones.

Estos gravámenes entrarán en vigor el 15 de septiembre, mientras que las prohibiciones de importación comenzarán a aplicarse el 29 de septiembre.

La nueva ofensiva estadounidense llega el mismo día en que entraron en vigor los aranceles de represalia de Canadá sobre unos 28.000 millones de dólares canadienses (20.000 millones de dólares estadounidenses o 17.180 millones de euros) en productos estadounidenses, adoptados en respuesta a los gravámenes del 50 % impuestos por Washington el mes pasado.

Trump también ordenó a la Administración de Servicios Generales (GSA) que adopte las medidas necesarias para retirar los productos canadienses de sus listas de contratación federal, a menos que Canadá restablezca, según Washington, una reciprocidad plena para las empresas estadounidenses.