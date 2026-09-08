Aeropuerto de Santiago inaugura dos murales: “Se ve un lugar con más alma gracias a las obras de arte”

El Aeropuerto de Santiago inauguró dos nuevos murales en el sector Boulevard, ubicado entre los terminales Nacional e Internacional.

Se trata de los murales Los Pasajeros, del Premio Nacional de Arte Alejandro “Mono” González, y Sombras, de Eduardo Vilches.

El gerente general, Nicolás Claude, señaló que “hemos inaugurado dos murales en el Aeropuerto de Santiago con grandes artistas” y detalló que actualmente se encuentran 12 obras de artistas nacionales.

“Este lugar es de todos los chilenos, se ve un lugar con más alma gracias a las obras de arte que lo integran”, sostuvo.

Por su parte, el “Mono” González explicó que se trata de una obra seriada en blanco y negro, que busca entregar el mensaje de que constantemente nos encontramos transitando en distintos lugares.

🎨✈️ Junto al MOP , inauguramos dos murales de Premios Nacionales de Arte: “Los Pasajeros”, de Alejandro “Mono” González, y “Sombras”, de Eduardo Vilches. Además, lanzamos AeroArte, códigos QR para descubrir obras de arte en nuestro aeropuerto.🇨🇱✨ pic.twitter.com/ebnJFwKjYx — Aeropuerto Santiago de Chile (@AeropuertoStgo) September 8, 2026