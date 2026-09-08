Ministro de Defensa responde a senadora Núñez tras críticas: “Ella no tiene por qué saber lo que se hace y piensa en el ejecutivo o en Defensa”

El ministro de Defensa, Fernando Barros respondió a las críticas que la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN) le hiciera debido a los diversos comentarios que el secretario de Estado ha hecho en diversas materias.
“Le fue muy bien en una de las encuestas, porque parece vocero opinando de todo. En una de esas podrían nombrarlo en ese cargo, que al parecer lo hace bien en eso”, cuestionó la legisladora de derecha en entrevista con The Clinic.
“Es clave que las Fuerzas Armadas sientan que tienen un ministro”, agregó.
Ante dicha situación, consultado por CNN Chile, el secretario de Estado afirmó que “la senadora Núñez forma parte de otro poder del Estado y ella no tiene por qué saber lo que se hace y piensa en el ejecutivo o en Defensa”.
“Respeto su derecho a opinar sobre lo que estime. Yo no opinaré sobre sus comentarios en entrevistas de prensa ni intervengo en los asuntos propios del Poder Legislativo y respeto el rol que corresponde a los integrantes de los otros poderes, base de nuestra institucionalidad”, cerró.
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