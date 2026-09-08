Ocarina of Time regresa en noviembre: Estos fueron los principales anuncios del Direct por los 40 años de Zelda

Nintendo celebró este martes los 40 años de The Legend of Zelda con una presentación especial cargada de anuncios para la franquicia, encabezados por nuevos detalles y la fecha de lanzamiento del remake de Ocarina of Time.

La renovada versión del clásico de Nintendo 64 llegará exclusivamente a Nintendo Switch 2 el próximo 5 de noviembre de 2026, luego de haber sido anunciada originalmente en junio.

Durante el The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct, la compañía mostró por primera vez en profundidad las novedades jugables y visuales que tendrá esta reinterpretación de la aventura protagonizada por Link.

Ocarina of Time regresa completamente renovado

Nintendo presentó el proyecto como una reconstrucción del título originalmente estrenado en 1998, con gráficos completamente renovados, nuevas animaciones, escenarios remodelados y música con arreglos orquestales.

También se incorporarán cambios importantes en el control. Link podrá realizar nuevas acciones mediante comandos dedicados y los jugadores tendrán control libre de la cámara con el stick derecho, modernizando uno de los aspectos más característicos del original.

Las cinemáticas también fueron ampliadas y los personajes que acompañan a Link contarán con voces durante distintas escenas.

Otra de las novedades será Threads of Time, una función que permitirá revisar el progreso realizado en la historia y consultar el próximo objetivo durante la aventura.

Nintendo además aprovechará el micrófono de Switch 2 para permitir que los jugadores tarareen melodías aprendidas por Link y hagan que el personaje las interprete con su ocarina.

Switch 2 tendrá una edición especial de Zelda

La celebración también llegará al hardware. Nintendo presentó la Nintendo Switch 2 – The Legend of Zelda – 40th Anniversary Edition, que estará disponible desde el próximo 29 de octubre.

La consola tendrá diseños inspirados en la Trifuerza presentes tanto en el sistema como en los Joy-Con 2 y el dock.

Ese mismo día también se lanzarán un Nintendo Switch 2 Pro Controller con diseño conmemorativo y un estuche especial con protector de pantalla.

La compañía aclaró que el juego Ocarina of Time no estará incluido con la consola.

La película de Zelda llegará en 2027

La celebración culminará también en la pantalla grande. Nintendo reiteró que la película de acción real de The Legend of Zelda llegará mundialmente a los cines el 30 de abril de 2027.

La producción está siendo desarrollada por Nintendo junto a Arad Productions y Sony Pictures Entertainment y será dirigida por Wes Ball.