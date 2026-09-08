Empresa minera Caserones es condenada y deberá pagar indemnización de US$ 2 millones a Sitac

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a Minera Lumina Copper Chile, controlada por la canadiense Lundin Mining y propietaria del yacimiento Caserones, a indemnizar con US$ 2 millones a Sitac Aguas Industriales por las negociaciones de un proyecto que buscaba transportar agua desde Argentina hacia Chile.

Según informó Diario Financiero, el fallo, dictado el pasado martes y redactado por el ministro Pablo Toledo, rechazó el recurso de casación en la forma y la apelación presentada por la minera. La Corte tampoco acogió la pretensión de Sitac de elevar la indemnización desde US$ 2 millones a US$ 5,6 millones.

La controversia se centró en el Memorándum de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) suscrito por las compañías el 8 de junio de 2012 y modificado el 13 de mayo de 2014. El documento establecía la intención de Lumina de adquirir agua a Sitac para abastecer la operación de Caserones mediante el “Proyecto binacional de agua industrial Río Salado”.

La Corte coincidió con el tribunal de primera instancia en que el MoU no constituía un contrato de promesa, debido a que su cláusula sexta lo definía como una declaración de intenciones de carácter no vinculante, sin garantizar el éxito de las conversaciones ni entregar exclusividad.

Sin embargo, el tribunal determinó que esa condición no liberaba a la minera de todo deber jurídico durante las tratativas. La modificación acordada en 2014, que prorrogó automáticamente la vigencia del memorándum por otros dos años, fue considerada como un antecedente de una negociación prolongada y con coordinación técnica e institucional, capaz de generar en Sitac una confianza razonable en su continuidad.

El proyecto contemplaba transportar agua desde Argentina hacia Chile para abastecer Caserones, ubicado a 4.600 metros de altura y a nueve kilómetros de la frontera. El yacimiento se encuentra, además, a 162 kilómetros de Copiapó.

Tras conocerse la resolución, el abogado de Sitac, Alejandro Laura, valoró el resultado y afirmó que “es contundente y habla por sí sola”.