Huelga cierra la Torre Eiffel por denuncias de discriminación a trabajadoras durante una visita hindú

(CNN) – La Torre Eiffel permaneció cerrada el lunes luego de que sus trabajadores iniciaran una huelga para protestar contra las denuncias de que se pidió a las empleadas mantenerse fuera de la vista durante la visita de un grupo religioso hindú, un episodio que generó críticas de la clase política francesa.

Cerca de 100 integrantes del Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS), organización hindú global con sede en Ahmedabad, India, recorrieron el monumento el sábado. Un día después, el grupo inauguró un nuevo templo hindú en París.

Las denuncias del sindicato y la respuesta de las autoridades

Diane Davoine, representante sindical del personal de la Torre Eiffel, señaló a la prensa que durante el recorrido “se pidió a las mujeres que abandonaran sus puestos de trabajo para colocar a hombres allí”. Agregó que la situación cayó muy mal entre los empleados y que las trabajadoras quedaron “todas humilladas por lo que ocurrió”.

El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, informó la apertura de una investigación. “No es aceptable que se puedan tolerar tales condiciones”, escribió en X, y añadió que en el monumento “todo el mundo debería poder moverse y actuar libremente, sin distinción entre mujeres y hombres”.

La empresa gestora del monumento (SETE) reconoció ante BFMTV que la delegación solicitó una visita que limitara las “interacciones con mujeres” y admitió que “no deberían haberse aceptado estas condiciones”. CNN contactó a SETE para obtener una respuesta.

La versión de BAPS y la reacción en Francia e India

BAPS afirmó en X que toma las preocupaciones “muy en serio” y explicó que la visita se coordinó con el equipo de la Torre Eiffel al inicio del horario habitual para reducir molestias a otros visitantes. “Nunca fue, en ningún momento, una solicitud basada en el género”, indicó BAPS París, que reiteró su compromiso con la igualdad, el respeto mutuo y el servicio a todos.

La ministra francesa de Igualdad de Género, Aurore Bergé, calificó el hecho de “inaceptable”: “En Francia, la igualdad de género no es negociable”. El cierre fue portada en India el martes, donde comentaristas cuestionaron la aceptación de la supuesta petición y advirtieron un daño a la credibilidad del país y de la religión hindú.