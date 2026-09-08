Tras sorpresivo IPC de agosto: Mercado proyecta IPC de 0,5% e inflación de 4,3% para septiembre

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que registró una variación de 0,6% mensual y 4,1% en doce meses, superó ampliamente las expectativas del mercado, según los análisis de los bancos Scotiabank y Santander, y la cooperativa financiera Coopeuch, que en conjunto esperaban un alza cercana a 0,3%.

Scotiabank sostuvo que su estimación temprana de una inflación en torno a 4,5% para diciembre “comienza a ratificarse en los datos” y planteó que esa cifra “se convertiría prontamente en la proyección de consenso” del mercado.

La entidad agregó un sesgo al alza a su propia proyección, argumentando que su diagnóstico de una inflación empujada por ítems volátiles durante la segunda parte del año ya se está observando en las cifras.

Santander, en tanto, no entregó una cifra puntual para diciembre, pero indicó que el IPC acumula 3,6% en lo que va del año y que la sorpresa de agosto estuvo concentrada casi en su totalidad en componentes volátiles, con una incidencia cercana a 0,6 puntos porcentuales.

El banco calificó esa composición como una señal “más acotada” de presiones inflacionarias persistentes.

Coopeuch tampoco proyectó una cifra específica para el cierre de año, aunque adelantó una variación mensual de 0,3% para el IPC de septiembre.

La entidad sostuvo que los datos de agosto “deben interpretarse con cautela para evitar señales equivocadas sobre la tendencia inflacionaria subyacente”, al estar influidos en gran medida por factores transitorios.

IPC sin volátiles se mantiene acotado

Los tres análisis coincidieron en que el IPC sin volátiles se mantuvo acotado durante agosto, en un rango de 0,1%, muy por debajo del IPC total.

Scotiabank señaló que ese componente se ubicó en línea con sus proyecciones, mientras Santander y Coopeuch lo interpretaron como evidencia de que la demanda interna permanece debilitada y de que las presiones inflacionarias de fondo no se han generalizado.

Sobre las causas de la sorpresa, los tres bancos identificaron factores similares. Coopeuch precisó que las principales incidencias positivas del mes provinieron del transporte aéreo internacional, que subió 32,6% mensual, con una incidencia de 0,167 puntos porcentuales; de la carne de vacuno, con un alza de 3,9% e incidencia de 0,089 puntos; y de las papas, con un incremento de 17,8% e incidencia de 0,047 puntos.

Santander coincidió en destacar la fuerte alza de los pasajes aéreos internacionales, con una incidencia cercana a 0,17 puntos, y planteó que ese componente “debería tener un carácter algo más permanente hasta que las presiones de combustibles vayan cediendo”.

Respecto de las causas de fondo, los tres análisis atribuyeron el alza de la carne de vacuno a las restricciones al transporte de carga derivadas del cierre prolongado del paso fronterizo con Argentina, y el alza de las hortalizas a los efectos del sistema frontal que afectó al país durante julio, cuyo impacto continuó reflejándose en los precios de agosto.

Bancos difieren ante próxima decisión del Banco Central

Donde los análisis divergen con mayor claridad es en la lectura sobre la próxima decisión del Banco Central.

Scotiabank proyectó que el Consejo entregaría “un mensaje más hawkish” respecto de la trayectoria futura de la Tasa de Política Monetaria (TPM) en su reunión de este martes, pese a las holguras del mercado laboral y la recesión que atraviesa la economía, sustentado en la intensificación de riesgos geopolíticos, el alza de combustibles y un tipo de cambio que consideran depreciado respecto de sus fundamentales.

Santander y Coopeuch, en cambio, proyectaron que el Banco Central mantendrá una postura de cautela sin movimientos en la TPM durante lo que resta del año. Santander fundamentó su visión en que la sorpresa del IPC estuvo concentrada en componentes transitorios y en que no se observan efectos de segunda vuelta relevantes en la medida subyacente.

Coopeuch planteó una conclusión similar, condicionando ese escenario a que no se produzca un desanclaje de las expectativas de inflación.

Combustibles y tarifas eléctricas podrían presionar el IPC de septiembre

Scotiabank advirtió además sobre un riesgo adicional para septiembre, al proyectar que el alza en precios de combustibles y en tarifas eléctricas residenciales, esta última tras la entrada en vigor de un nuevo decreto, podría incidir en conjunto cerca de 0,3 puntos porcentuales en el IPC de ese mes.

La entidad calificó este escenario como “un piso de inflación elevado” para un período que habitualmente registra numerosas alzas de precios.