Gobierno firma convenios por más de $7.200 millones para pequeños productores mineros de Atacama

Más de $7.200 millones serán destinados a reactivar y fortalecer la pequeña minería de Atacama, tras la firma de dos convenios financiados con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), en el marco del 5° Congreso Minero realizado en la región.

La firma fue encabezada por el subsecretario de Minería, Álvaro González, y el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas.

Recursos para pequeños productores afectados por temporales

El primero de los convenios considera $751 millones para apoyar a pequeños productores afectados por los temporales en la Provincia del Huasco y Tierra Amarilla, con aportes de hasta $5 millones por proyecto destinados a combustible, servicios de maquinaria, equipamiento y herramientas.

El segundo convenio, de mayor magnitud, corresponde a un programa FNDR de fomento integral para el sector de la pequeña minería y minería artesanal de la región, con recursos por $6.500 millones.

Este programa contempla asistencia técnica, regularización y formalización, seguridad, inversión productiva, incorporación de tecnología, fortalecimiento gremial y desarrollo de nuevos negocios mineros, con una duración estimada de 24 meses y beneficiará a 480 productores de Copiapó, Huasco y Chañaral.

El convenio incluye además la implementación del primer laboratorio regional de análisis de muestras de oro acreditado ante ENAMI.

PAMMA Reactiva suma $100 millones

A estos dos convenios se suma el programa PAMMA Reactiva, que dispone de $100 millones adicionales para pequeños productores afectados de la Provincia del Huasco y Tierra Amarilla, con financiamiento de hasta $3 millones por proyecto para combustible y servicios de maquinaria.

Las postulaciones para este programa están abiertas bajo modalidad de ventanilla abierta a través de Fondos.gob.cl, y las primeras entregas de recursos están previstas para fines de septiembre.

Gobierno destaca apoyo a la pequeña y mediana minería

El gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, señaló que los dos convenios FNDR permitirán inyectar recursos cercanos a los $7.000 millones entre ambas iniciativas, en apoyo a un sector que no ha pasado bien a raíz de las últimas precipitaciones, particularmente los pequeños mineros.

Por su parte, el subsecretario de Minería afirmó: “Atacama es una región con historia minera y también con un extraordinario futuro. Aquí hay proyectos, talento, tecnología y un tejido productivo que une a pequeña, mediana y gran minería en una cadena de valor real y promisoria. Quiero ratificar el compromiso del Gobierno con la pequeña y mediana minería como motor de desarrollo”.