Príncipe Jorge sigue los pasos de su padre y comienza sus estudios en la misma escuela de élite

(CNN)— El príncipe Jorge de Gran Bretaña ha iniciado la siguiente etapa de su educación con su primer día en el Colegio Eton, este martes.

El joven, de 13 años, sigue los pasos de su papá, el príncipe William, y de su tío, el príncipe Harry, quienes asistieron a esta prestigiosa escuela en las afueras de Londres.

Jorge parecía estar de buen humor a pesar del clima otoñal y sombrío mientras se dirigía a su nueva escuela acompañado por sus padres, los príncipes William y Catherine.

Jorge, quien es el segundo en la línea de sucesión al trono británico, llegó vestido con chaqueta, camisa y corbata, y pantalones oscuros, pero es probable que pronto tenga que cambiarse al uniforme de la escuela, que consiste en un frac negro, un chaleco y pantalones a rayas finas, con un cuello blanco rígido.

La familia cruzó el patio de esta histórica institución, un patio empedrado con una estatua del rey Enrique VI —quien fundó la escuela en 1440— en el centro, antes de ser recibida por el director de la escuela, Simon Henderson, y el rector, Nicholas Coleridge.

El grupo conversó durante unos minutos, y se escuchó a Henderson decirle a su nuevo alumno: “Bienvenido, buena suerte, que lo disfrute”.

El Colegio Eton, ubicado en el condado inglés de Berkshire, a un paso del Castillo de Windsor, imparte educación a chicos de entre 13 y 18 años y admite alrededor de 270 estudiantes por año académico. Los estudiantes viven en el campus, en sus 25 residencias. Cada residencia cuenta con unos 55 estudiantes y está a cargo de un director de residencia.

El príncipe William asistió a la escuela desde 1995, mientras que el príncipe Harry lo hizo desde 1998.

Es una de las escuelas privadas más famosas y prestigiosas de Gran Bretaña, con una notable lista de exalumnos que también incluye a celebridades y a 20 de los 59 primeros ministros del país.

Los ex primeros ministros conservadores Boris Johnson, quien dirigió el Reino Unido de 2019 a 2022, y David Cameron, quien estuvo en el cargo de 2010 a 2016, son ambos exalumnos.

Entre otros exalumnos famosos de Eton se encuentran los actores Hugh Laurie, Tom Hiddleston y Eddie Redmayne.

La cuota escolar para el año 2025/26 en Eton es de 63.298,80 libras esterlinas (alrededor de US$ 84.900).

Antes de ingresar a Eton, Jorge asistió a la escuela Lambrook, una escuela preparatoria privada cerca de Windsor, junto con sus hermanos, la princesa Carlota y el príncipe Luis.

Con información de Jack Guy, de CNN.