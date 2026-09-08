Embajador de Estados Unidos aborda candidatura de Bachelet a la ONU y asegura: “No hemos dicho que la vayamos a vetar”

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, abordó distintos aspectos de la relación bilateral y aseguró que Washington evaluará sus vínculos con Chile en función de eventuales impactos sobre su seguridad nacional, en medio de la discusión por el proyecto de cable submarino de origen chino.

En conversación con CNN Prime, Judd afirmó que Chile tiene derecho a decidir con qué países y empresas trabajar, pero advirtió sobre las consecuencias que, a su juicio, podría tener una eventual decisión de avanzar con el proyecto. “Claro que Chile tiene el derecho de decidir con quién trabaja, pero también debe sopesar si desea seguir colaborando con otros países. No vamos a compartir inteligencia si creemos que esa información va a parar a manos equivocadas”.

“Esto no es un asunto polémico. Chile tampoco lo haría con ningún otro país. Cada nación evalúa sus alianzas. Usted menciona el tratado de libre comercio y cómo, en sus palabras, lo estamos incumpliendo. Pues bien, le diría que si permiten la llegada de ese cable y amenazan nuestra seguridad nacional, son ustedes quienes rompen un acuerdo con Estados Unidos. Y si rompen ese acuerdo, es una decisión que habrán tomado ustedes, no nosotros. Así que sí, tienen el derecho”, agregó.

El diplomático estadounidense también se refirió a su afirmación previa respecto de que el proyecto del cable chino había llegado a su fin. “Dije que consideraba que el cable chino había llegado a su fin. Esa era mi convicción. No significa que el gobierno chileno hubiera tomado una determinación definitiva. Esa era mi apreciación”, explicó. En ese contexto, insistió en que Estados Unidos seguirá evaluando cualquier eventual impacto sobre su seguridad nacional.

“Siempre evaluaremos nuestra seguridad nacional ante cualquier eventual impacto. Queremos seguir siendo socios de Chile. Desde el punto de vista estratégico, somos el país al que Chile acude en materia de inteligencia y cooperación militar. Somos ese socio. Queremos seguir siéndolo, pero no podemos si nuestra seguridad nacional se ve en peligro. Jamás esperaría que el pueblo chileno mantuviera una alianza con otro país si ello pusiera en riesgo su propia seguridad nacional“, añadió.

Candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

Judd también abordó la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si la carrera de la expresidenta estaba acabada, Judd respondió que no lo sabe y sostuvo que Estados Unidos mantiene sus conversaciones sobre la elección a puertas cerradas. “Jamás revelaremos cómo vamos a votar. Esas conversaciones se dan a puertas cerradas. Nuestra postura ha sido una política que podría estar sujeta a cambios”.

Ante la pregunta sobre si Washington está evaluando el nombre de Bachelet, sostuvo que “por supuesto que sí, totalmente. Ella es una candidata, así que la estamos considerando. En qué posición se encuentra dentro de ese proceso es algo que mantendremos en reserva”. Asimismo, descartó que exista un veto: “No hemos dicho que la vayamos a vetar. Si lo hubiéramos dicho, habría sido una noticia de última hora tremenda aquí en Chile. No hemos manifestado si la vetaremos o si la apoyaremos; mantenemos esas conversaciones a puertas cerradas”.

El embajador explicó que Estados Unidos recibe las posiciones de sus aliados respecto de las distintas candidaturas, pero que finalmente tomará su propia decisión. “Hay que recordar que, por cada candidatura presentada, actualmente recibimos países que nos comunican su respaldo a tal o cual opción. Tomamos en consideración la voz de nuestros aliados. Pero en última instancia, al igual que lo que hará Chile, haremos lo que consideremos mejor para EE. UU.. Miraremos hacia adentro y luego hacia afuera para identificar dónde podemos colaborar ”.

“Doctrina Donroe” y cercanía con Kast

Judd también defendió la cercanía entre la administración estadounidense y el gobierno de José Antonio Kast. “Cuando uno mira cuáles son los objetivos del presidente Kast, son muy similares a los de EE. UU.. Sus objetivos son crear seguridad y protección para el pueblo chileno. Los de EE.UU., nuestros objetivos, son crear seguridad y protección. Sus objetivos son hacer crecer la economía. Nuestros objetivos son hacer crecer la economía. Al ver eso, estamos muy alineados en cuáles son nuestras metas, y siempre va a ser más fácil trabajar con un gobierno cuyos objetivos son similares a los tuyos. Sin duda habrá algunos puntos distintos, pero en su mayor parte sus objetivos son muy similares a los nuestros”.

Por su parte, respecto de la relación con el expresidente Gabriel Boric, en tanto, Judd sostuvo que “él definió esa relación” y aseguró que durante su período como embajador tuvo muy poca comunicación con el exmandatario. “En mi período, no hubo una relación”, afirmó, aunque destacó su vínculo con el entonces canciller Alberto van Klaveren. “En mi período, no hubo una relación. Hubo muy poca comunicación con el propio presidente Boric. Sé que el secretario Rubio intentó contactarlo y hablar con él, y el presidente Boric se negó a hablar con él. (…) Nunca tuve una reunión con el presidente Boric, pero sin duda trabajé muy bien con el ministro Van Klaveren; me pareció un ministro muy bueno y concienzudo”.

Finalmente, al abordar la declaración del ministro de Defensa, Fernando Barros, de que Chile no es el “patio trasero” de ningún país, el embajador respondió que está de acuerdo, pero planteó otra preocupación: “No queremos que Chile sea el patio trasero de nadie. Mi preocupación, sin embargo, es que Chile se convierta en el patio trasero del crimen organizado. Lo que estamos viendo es un gran avance del crimen organizado y, a menos que analicemos cómo hacer las cosas de manera diferente, si seguimos intentando hacer exactamente lo mismo, vamos a fracasar (…). Así que Chile nunca debería ser el patio trasero de ningún país, pero sin duda tampoco quiere ser el patio trasero del crimen organizado”.