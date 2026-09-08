Atropellan al histórico dirigente del Movilh Rolando Jiménez: Conductor se dio a la fuga y fue detenido por Carabineros

A través de un comunicado, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) informó que su dirigente Rolando Jiménez fue atropellado en la comuna de Providencia este martes.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:20 horas de esta jornada en la intersección de la avenida Francisco Bilbao con Andacollo, cuando el activista LGBT estaba terminando de cruzar la calle y “fue impactado por un camión, lo que le provocó lesiones en distintas partes de su cuerpo”, detalló la organización.

“De acuerdo con la información proporcionada por Carabineros, el conductor del camión no prestó ayuda a nuestro dirigente tras el atropello y se dio a la fuga, pero fue posteriormente detenido“, informó el documento.

Tras el atropello, Jiménez fue trasladado a un recinto médico, donde está “siendo sometido a diversos exámenes para determinar la gravedad de sus lesiones”. Desde Movilh señalaron que “su condición genera especial inquietud debido al párkinson que lo aqueja”.

“Toda nuestra preocupación, cariño y fuerza están hoy con Rolando. Son momentos de enorme angustia para quienes lo queremos y hemos compartido con él tantos años de lucha, compromiso y amistad. Esperamos de todo corazón que pueda recuperarse y salir adelante en este difícil momento”, concluyó la entidad.