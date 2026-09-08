Tricel rechaza requerimiento de la UDI y Republicanos para destituir a Claudio Orrego

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) desestimó este martes el requerimiento con el que consejeros regionales del Partido Republicano y la Unión Demócrata Independiente (UDI) solicitaban remover del cargo al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, por supuesto abandono de deberes y faltas a la probidad.
Con tres votos en contra y dos a favor, el organismo rechazó el requerimiento presentado por partidos del oficialismo, por lo que Orrego podrá continuar en sus funciones tras ser reelegido en las elecciones de 2024, según consignó La Tercera.
En el requerimiento se cuestionó principalmente la contratación de talleres de coaching sobre contingencia política con supuestos fondos públicos. De acuerdo con los consejeros requirentes, dichos servicios habrían perseguido fines electorales y no guardaban relación con las funciones propias del Gobierno Regional.
En tanto, el abogado de Orrego, Ciro Colombara, negó durante los alegatos los cargos denunciados y sostuvo que “no existe perjuicio fiscal alguno”, así como tampoco antecedentes suficientes para acreditar el abandono de deberes o la falta a la probidad.
Además, la defensa destacó que el gobernador de la RM ya fue investigado por el caso ProCultura, en el que finalmente no figuró en calidad de imputado, por lo que “todas las acusaciones eran falsas”.
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