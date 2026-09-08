Senado aprueba ampliar a 24 horas el plazo de flagrancia y entrega nuevas facultades a policías

Este martes, el Senado aprobó el proyecto de ley que busca aumentar el plazo de flagrancia de un delito, tras aceptar la iniciativa de la comisión mixta que abordó las diferencias y solicitud de ambas cámaras.

El proyecto busca aumentar el plazo de la hipótesis de flagrancia de 12 a 24 horas. Incluso, le confiere facultades a las policías para desempeñarse en labores investigativas, incluyendo la recopilación de pruebas y toma de declaraciones, sin autorización de un fiscal.

En el caso de las autoridades marítimas, el plazo se extendió a 48 horas, al considerarse durante su tramitación que los traslados por embarcaciones son más lentos.

Tras la presentación del presidente de la comisión mixta, Pedro Araya (PPD), el ministro de Justicia, Fernando Rabat, destacó que dicha instancia llegó a una aprobación unánime.

“Tratándose de un proyecto que actualiza el Código Procesal Penal, atendida la necesidad de contar con estas herramientas y habiéndose resuelto en la Comisión Mixta por unanimidad las discrepancias existentes entre esta corporación y la Cámara de Diputados, es que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sugiere aprobar este proyecto“, aseguró el titular de Justicia.

La propuesta fue aprobada por la Cámara Alta con 38 votos a favor y 3 abstenciones.

Con ello, la Cámara de Diputadas y Diputados ahora deberá votar los cambios en la comisión mixta. Si en este punto fue aprobado, podrá ser despachado a ley.