Más de $1.300 millones disponibles: Revisa con tu RUT si tienes dinero a favor en tu Caja de Compensación

Previo a las Fiestas Patrias, la asociación gremial Cajas Chile A.G, activó la campaña “Consulta tus Saldos a Favor”, ya que existen más de $1.300 millones que pertenecen a afiliados y pueden ser retirados de las Cajas de Compensación.
La plataforma reúne los registros de las cuatro entidades que operan: Los Héroes, Los Andes, La Araucana y 18 de Septiembre.
Paso a paso: ¿Cómo saber si tengo dinero en mi Caja de Compensación?
Para realizar la consulta, Cajas de Chile dispuso de un sitio web en el que se vincula la información de las cuatro Cajas:
- Ingresa al siguiente enlace: consultatusaldo.cajasdechile.cl
- Digitar el RUT del titular.
- Hacer clic en el botón “Consultar saldo”.
- El sistema notificará si existen dineros y en qué Caja de Compensación se encuentran.
¿Cómo solicito la devolución de mi saldo?
Aunque la plataforma no muestra el monto exacto por motivos de seguridad bancaria, se debe ingresar al sitio web de la Caja de Compensación que la plataforma indique para realizar el trámite.
Los afiliados cuentan con dos opciones para solicitar su pago:
- Transferencia bancaria.
- Presencial en las oficinas de la Caja de Compensación.
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