“Hice la película que desearía que existiera”: Zach Cregger adelanta detalles del reinicio de “Resident Evil”

La saga de terror más icónica de la industria de los videojuegos se prepara para un nuevo reinicio cinematográfico. Zach Cregger, aclamado por “Barbarian” (2022) y “Weapons” (2025), entregó detalles sobre la esperada adaptación de “Resident Evil” que lidera, asegurando que su propuesta busca capturar la esencia del survival horror sin alterar la trama establecida por Capcom.

Con un estreno fijado en los cines chilenos para el próximo 17 de septiembre, la nueva entrega de “Resident Evil” buscará distanciarse de los excesos de acción de las adaptaciones anteriores para volver a las raíces del horror psicológico y el asedio biológico propio de la saga de juegos.

Una historia nacida desde el fanatismo

Cregger señaló que la idea de “Resident Evil” (“Resident Evil: Noche Cero”, en español) surgió de manera imprevista en Bulgaria, mientras aún filmaba su obra debut, “Barbarian“. Tras una conversación con el productor Roy Lee, el cineasta comenzó a redactar un guion.

“Sabía que podía contar una historia que se sintiera auténtica con la experiencia de jugar los videojuegos sin canibalizar los personajes o las líneas argumentales que los juegos ya hacen“, afirmó Cregger a Seen on the Screen with Jacqueline Coley y Fandango.

“Lo escribí pensando: ‘Esta sería mi película favorita de Resident Evil; buena suerte a quien sea que haga esta cosa'”, agregó.

El cineasta destacó que el protagonista de la cinta, Bryan, interpretado por Austin Abrams, con quien ya habían trabajado juntos en “Barbarian“, logrará conectar con la audiencia y los fans de la saga, ya que representará la vulnerabilidad y la toma de decisiones propia de un jugador dentro del entorno hostil de la saga.

“El personaje de Brian se comporta de la manera en que lo haría un personaje si estuvieras jugando al videojuego; es como nuestro conducto hacia ese mundo”, sostuvo.

Sin embargo, Cregger no confirmó la aparición de personajes icónicos de Raccoon City como Leon Kennedy, Claire Redfield y Jill Valentine. Respetando su idea de una película independiente de la saga.

La excepción de su carrera: De fan para fan

La relación de Hollywood con las adaptaciones de videojuegos suele estar marcada por imposiciones ejecutivas, como también la presión del espectador. Cregger quiso desmarcarse de esto y enfatizó que “Resident Evil” será su única excepción dentro del cine de franquicias masivas. “Nunca me ha contactado ninguna otra franquicia. Tal vez sí, pero nunca me interesaría porque he dejado muy claro que no voy a hacer eso”.

“No quiero escribir algo en lo que tenga que asegurarme de marcar diferentes casillas para satisfacer a la industria. Solo quiero satisfacerme a mí mismo“, explicó a Deadline.

“La única razón por la que creo que está bien hacer Resident Evil es porque me entusiasman los videojuegos, me gusta la historia que ideé a partir de ellos y la estoy haciendo para mí“, añadió.

En esa misma línea, el director concluyó: “Espero que cumpla con las expectativas de los fanáticos porque yo soy un fan y estoy cumpliendo con las mías. Estoy haciendo la película de Resident Evil que desearía que existiera, con el corazón limpio y la conciencia tranquila, sin presiones de la industria“.

“Resident Evil” tratará sobre Bryan, un repartidor común y corriente, quien debe entregar un paquete a la ciudad de Raccon City, donde termina envuelto en medio del brote del virus-T y extrañas criaturas que lo perseguirán.

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