“Aprendiendo Emprendo”: Concurso que entregará $1 millón a 10 emprendedores cierra sus postulaciones en un mes

Queda tan solo un mes para participar en “Aprendiendo Emprendo“, concurso impulsado por la Asociación de Bancos (ABIF) y la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile a través de Mi Barrio Financiero, que entregará $1 millón a cada uno de los proyectos ganadores para ayudar con el desarrollo de sus negocios.

Las personas interesadas pueden completar, a más tardar el 2 de octubre, los 10 módulos y las evaluaciones del curso online “Manos a la Obra”, además de las encuestas correspondientes.

La convocatoria se encuentra dirigida a personas mayores de 18 años de todo el país que tengan un emprendimiento en funcionamiento o una idea de negocio. Además, no requiere experiencia previa y el curso se puede realizar de manera online, de acuerdo con la disponibilidad de cada participante.

El curso aborda módulos específicamente diseñados para apoyar la gestión de los emprendedores, como alternativas de financiamiento, métodos de ahorro, cómo endeudarse de manera responsable, entre otros.

¿Cuáles serán los premios para emprendedores?

Entre quienes completen el curso y cumplan con los requisitos del concurso se seleccionará a 25 finalistas, los que accederán a mentorías y capacitaciones especializadas en modelos de negocio y elevator pitch, con miras a presentar y proyectar mejor sus iniciativas. Luego, 10 emprendedores seleccionados por un jurado recibirán un premio de $1 millón cada uno para ayudar a sus negocios.

Este concurso busca ser un incentivo para que más emprendedores se acerquen a la educación financiera y la incorporen como una herramienta para fortalecer sus emprendimientos.

“Manos a la Obra” está disponible gratuitamente en la plataforma Mi Barrio Financiero, programa desarrollado por la FEN de la Universidad de Chile y la ABIF. Las bases, requisitos y acceso al curso están disponibles haciendo clic aquí.