Fiestas Patrias: Estos son los alimentos que pueden ser tóxicos para perros y gatos

Con la llegada de las Fiestas Patrias, las mascotas también quedan expuestas a las comidas típicas de la celebración. Carnes aliñadas, embutidos, huesos y empanadas, entre otros, pueden provocar desde trastornos digestivos hasta intoxicaciones graves en perros y gatos, por lo que especialistas llaman a mantener estos alimentos fuera de su alcance.
“Los animales pueden acceder a estos alimentos por un descuido de los tutores durante el festejo o, al querer hacerlos participar de la celebración, se les da un alimento que parece inofensivo, pero es dañino”, afirmó Herly Studer, médico veterinario de Fit Formula.
El experto recomendó no dejar los alimentos dieciocheros al alcance de los perros y gatos. Además, recalcó la importancia de explicarles a todos los integrantes del hogar que no deben dar estas comidas a las mascotas.
“Los seres humanos tienen una flora intestinal más variada y pueden procesar distintos alimentos que para perros y gatos se convierten en difíciles de digerir o son tóxicos, y que pueden provocarles trastornos digestivos que en medio de las celebraciones obliguen a llevarlos a una clínica veterinaria”, advirtió.
¿Qué alimentos no se les pueden dar a los perros y gatos?
Los alimentos que nunca hay que darles a los perros y gatos son los siguientes:
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Carnes crudas: Pueden tener parásitos y bacterias como Escherichia coli, listerias y salmonelas, que pueden comprometer la salud del animal.
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Carnes aliñadas: Ajo, pimienta, ají y otros condimentos les provocan irritación intestinal y gastroenteritis.
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Huesos: Pueden perforarles el paladar, garganta, intestino y estómago o causarles obstrucción intestinal y requerir cirugía.
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Embutidos: Chorizo o longaniza son altos en grasas, lo que puede causarles dolor de estómago y vómitos. Su elevada concentración de sal es poco saludable para los riñones.
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Empanadas: No hay que darles los cachitos de la empanada, porque la masa les puede provocar inflamación intestinal y malestar estomacal.
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Cebolla y pasas: La cebolla les puede provocar destrucción de glóbulos rojos y anemia. Las pasas que traen algunas empanadas causan vómitos, diarrea e insuficiencia renal.
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Alcohol: Puede embriagarlos, provocarles inflamación del hígado y gastritis.
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