Fiestas Patrias: Estos son los alimentos que pueden ser tóxicos para perros y gatos

Con la llegada de las Fiestas Patrias, las mascotas también quedan expuestas a las comidas típicas de la celebración. Carnes aliñadas, embutidos, huesos y empanadas, entre otros, pueden provocar desde trastornos digestivos hasta intoxicaciones graves en perros y gatos, por lo que especialistas llaman a mantener estos alimentos fuera de su alcance.

“Los animales pueden acceder a estos alimentos por un descuido de los tutores durante el festejo o, al querer hacerlos participar de la celebración, se les da un alimento que parece inofensivo, pero es dañino”, afirmó Herly Studer, médico veterinario de Fit Formula.

El experto recomendó no dejar los alimentos dieciocheros al alcance de los perros y gatos. Además, recalcó la importancia de explicarles a todos los integrantes del hogar que no deben dar estas comidas a las mascotas.

“Los seres humanos tienen una flora intestinal más variada y pueden procesar distintos alimentos que para perros y gatos se convierten en difíciles de digerir o son tóxicos, y que pueden provocarles trastornos digestivos que en medio de las celebraciones obliguen a llevarlos a una clínica veterinaria”, advirtió.

¿Qué alimentos no se les pueden dar a los perros y gatos?

Los alimentos que nunca hay que darles a los perros y gatos son los siguientes: