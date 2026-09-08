Alcalde de Nueva York publica documentos sobre la calidad del aire tras el 11-S: “Fueron varias administraciones municipales las que se negaron a publicar”

(CNN) — La ciudad de Nueva York publicó más de 170.000 páginas de documentos hasta ahora no divulgados sobre la calidad del aire tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, que demuestran que los funcionarios municipales de la época sabían que las condiciones en los alrededores de la Zona Cero no eran seguras para respirar, pese a las reiteradas garantías dadas al público.

El alcalde Zohran Mamdani anunció la liberación en una conferencia de prensa este martes.

“A medida que pasan los años y aumenta el costo humano, enfrentamos el costo del 11 de septiembre cada vez que otro neoyorquino nos es arrebatado demasiado pronto”, dijo Mamdani. “Ahora, casi 25 años después, han muerto más personas por enfermedades relacionadas con el 11S que las que murieron ese mismo día”.

Al menos 140.000 personas de los 50 estados se han inscrito en el Programa de Salud del World Trade Center y 49.000 han sido diagnosticadas con cánceres certificados como relacionados con el WTC, según el 9/11 Memorial. Mamdani dijo este martes que hay más personas que reúnen los requisitos para recibir asistencia de las que actualmente están inscritas, incluidos residentes que vivían cerca del lugar pero que no han recibido información sobre el programa y personas que viven fuera de Nueva York.

El cáncer no estaba incluido en la cobertura cuando el Congreso creó el programa de salud en 2011. Se añadió en 2012, solo después de la presión de grupos de defensa y de un estudio que mostró tasas elevadas de cáncer entre los bomberos de Nueva York que estuvieron en la Zona Cero.

Los documentos contienen solo una parte de los informes sobre la calidad del aire realizados en la Zona Cero, pero también incluyen memorandos internos cruciales, entre ellos el que llegó a conocerse como el “Memorando Harding”, enviado al entonces vicealcalde Robert Harding, que reveló que funcionarios municipales anticipaban miles de posibles demandas debido a la exposición al aire contaminado tras el 11S y a la falta de equipos de seguridad adecuados. El memorando también planteaba alternativas legislativas para limitar la responsabilidad legal de la ciudad.

“La gente enfermó porque los líderes en quienes confiaba mintieron y les dijeron que era seguro respirar aire tóxico”, dijo Mamdani.

Cuando le preguntaron si la demora de años en publicar los documentos había sido un “encubrimiento”, el alcalde respondió: “Fueron varias administraciones municipales las que se negaron a publicar documentos que los neoyorquinos tenían derecho a conocer”.

Mamdani compareció junto a familiares de víctimas del 11S y Jon Stewart, quien desde hace años aboga por una mayor transparencia y más recursos para los miembros de los equipos de primera respuesta y los sobrevivientes.

“Había veneno en el aire, y en el suelo, y en los alféizares de las ventanas, y en los aires acondicionados, y cubriendo a sus mascotas y su ropa, y permaneció allí durante meses. Todo el mundo lo sabía. Ahora está muy claro que la ciudad también lo sabía”, dijo Stewart.

Karen Klingon, quien perdió a su hermano después del 11S, asistió este martes a la conferencia de prensa. Su hermano, Robert Klingon, vivía a cinco minutos a pie del World Trade Center cuando cayeron las torres y recibió tratamiento a través del Programa de Salud del World Trade Center, dijo a CNN. En 2018, se desplomó en la calle y descubrió que tenía un tumor cerebral. Murió dos años después, dijo Klingon.

“Creo que no fue solo una falta de transparencia; hubo una falta de consideración hacia las personas, y eso me parece muy perturbador”, dijo Klingon a CNN. “Además, mi hermano era abogado y tenía un sentido muy agudo de la justicia y la injusticia, y sin duda se habría sentido consternado por la injusticia que supusieron la falta de transparencia y la falta de preocupación por las personas que todavía están sufriendo”.

Un portal con función de búsqueda permitirá acceder a los documentos, y se espera que la ciudad añada más material de forma progresiva durante los próximos meses, dijeron funcionarios este martes. Todos los documentos publicados en el portal podrán consultarse y descargarse gratuitamente.

Se espera que la divulgación permita al público comprender mejor cómo respondió la ciudad tras el colapso del World Trade Center, mientras las autoridades se apresuraban a estabilizar nuevamente el Bajo Manhattan y reabrir la zona.

Los documentos estaban entre 68 cajas almacenadas en una oficina del Gobierno de la ciudad que fueron descubiertas el año pasado y se publican antes del 25º aniversario de los ataques, que se conmemora este viernes, según funcionarios municipales.

Durante años, sobrevivientes y miembros de los equipos de primera respuesta —incluidos muchos que enfermaron por la exposición a sustancias tóxicas presentes en el aire— han pedido mayor transparencia y exigido la publicación de los documentos. El grupo de defensa 9/11 Health Watch había demandado a la ciudad para conseguir que se divulgaran los registros. CNN se comunicó con el grupo para solicitar comentarios.

Casi 3.000 personas murieron el 11S, pero desde entonces miles más —incluidos miembros de los equipos de primera respuesta que pasaron meses trabajando en el lugar— han muerto por cánceres relacionados con el 11S y otras enfermedades.