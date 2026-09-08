PISA 2025: Chile cae en Matemáticas y Lectura, pero mantiene ventaja frente a Latinoamérica

Los resultados del PISA (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes) 2025, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), revelaron un retroceso en Chile respecto a los resultados obtenidos en Matemáticas.

Chile sigue a la baja dentro de la OCDE entre 2022 y 2025, pero esta fue menor al promedio de la entidad, según reveló La Tercera. Al compararlo con los demás países de Latinoamérica, es el menos rezagado junto a Uruguay.

En 2025, la muestra chilena promedió 442 puntos en Ciencias, 436 en Lectura, 403 en Matemáticas y 466 en Resolución Computacional de Problemas. Los promedios de la OCDE fueron 482, 461, 463 y 500, respectivamente.

En comparación con 2022, Chile cayó un punto en Ciencias, 12 en Lectura y 9 en Matemáticas.

El país obtuvo su resultado más bajo en Matemáticas, donde solo el 41% de los alumnos obtuvo el nivel básico de competencia, frente al 65% de la OCDE.

Por otra parte, en Ciencias, el nivel básico fue conseguido por el 63% y, en Lectura, por el 62%. Esto, de cara al 74% y 60% de la OCDE, respectivamente.

Respecto a la medición, la Ministra de Educación, María Paz Arzola, sostuvo la relevancia de estas mediciones y aclaró que va en relación con los planes de la cartera para potenciar los aprendizajes en los alumnos.

“Estos resultados de alguna manera vienen a ratificar un diagnóstico que nosotros ya manejábamos y que es que nuestro sistema escolar no ha tenido progresos en la última década y también, por supuesto, de alguna manera, vienen a refrendar la agenda que estamos impulsando desde el Ministerio de Educación, que justamente lo que busca es poner los aprendizajes y lo que pasa en la sala de clases en el centro de la agenda”, argumentó.

Chile registra menor brecha educativa

Los resultados revelaron una evolución en la desigualdad en la educación. La diferencia entre el 25% más rico y el 25% más pobre alcanza los 76 puntos en Ciencias. El promedio OCDE es de 85.

En relación al clima al interior de las salas de clases, este es más bajo que el promedio de la OCDE y se ha mantenido estable, a diferencia de los números del organismo, que ha mostrado mejoras.

En ese sentido, el 48% de los estudiantes chilenos dijo que sus compañeros se distraen habitualmente con dispositivos digitales, mientras que en la OCDE el promedio es del 28%.

Respecto al uso de inteligencia artificial: el país supera el promedio OCDE (46%), con un 51% de los estudiantes que señalaron usarla -al menos semanalmente- para aprender.