Quiroz y Mas atribuyen alza del IPC de 0,6% a los temporales, el cierre del paso Los Libertadores y el conflicto en Medio Oriente

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto sorprendió al registrar una variación de 0,6%, acumulando 3,6% en el año y 4,1% a 12 meses.

Esta alza respondió principalmente al incremento de hortalizas y carne, además del impacto de los combustibles por el conflicto en Medio Oriente, de acuerdo con las explicaciones entregadas por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

Hortalizas y carne explican parte del alza

“Subieron hortalizas, principalmente papas, zanahorias, lechugas, que era esperable dado los temporales que hubo. Y subieron también la carne, porque recordemos que la mitad de la carne en Chile aproximadamente es importada y tuvimos el paso de Libertadores cerrado por 35 días”, señaló el titular de Hacienda.

En materia de combustibles, el ministro de Hacienda señaló que el alza de la bencina en el mercado externo, si bien ha continuado, ha tenido un ritmo menor al del diésel.

Quiroz calificó al diésel como “un insumo estratégico global”, cuya demanda está siendo dominada por los conflictos bélicos en distintas partes del mundo, no solo en Medio Oriente, a lo que se suma la destrucción de refinerías en algunas de esas zonas.

Asimismo, añadió que el ordenamiento de las cuentas fiscales durante el presente año ha permitido al Gobierno ir traspasando esas alzas de manera más espaciada al consumidor final.

“El hecho de que hayamos ido ordenando las cuentas fiscales durante el presente año nos permite hoy día ir subiendo esto de modo más espaciado”.

“Por fortuna, el alza de bencina afuera, si bien ha continuado, ha tenido un menor ritmo que el alza del diésel. Lamentablemente el diésel es un insumo estratégico global que domina su demanda en la situación de guerras en distintas partes del mundo, no solo en Medio Oriente, recordemos, y además hay destrucción de refinerías”, agregó el ministro.

“El diésel es un tema de preocupación, el transporte de carga ha tenido que absorber esa alza”, expresó el encargado de la billetera fiscal.

Quiroz: Escenario internacional es “un blanco en movimiento”

El ministro de Hacienda calificó el escenario internacional como “un blanco en movimiento“, en referencia a la dificultad de anticipar la evolución de los precios de los combustibles mientras persistan los conflictos geopolíticos.

Quiroz expresó que el Gobierno espera que ese conflicto termine prontamente, aunque reconoció que la situación no ha evolucionado como se esperaba hace aproximadamente un mes.

Por su parte, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, señaló que el IPC de agosto responde, entre otros factores, al alza de los combustibles producto del conflicto en Medio Oriente y al frente de mal tiempo que afectó a distintas regiones del país.

El biministro precisó que se trata de factores que no dependen directamente de la política económica del Gobierno, pero que las familias sienten en su día a día.

Daniel Mas destaca inflación subyacente de 0,1%

Mas destacó que la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles del IPC, avanzó solo 0,1% en agosto, cifra que calificó como una señal más favorable y que el Gobierno continuará monitoreando en los próximos meses.

“La inflación subyacente, en tanto, avanzó solo 0,1%, una señal más favorable que continuaremos monitoreando. Como Gobierno seguimos enfocados en impulsar el crecimiento, atraer inversión y generar empleos de calidad para mejorar la calidad de vida de los chilenos”, puntualizó el biministro.