Ladrones robaron cuatro pinturas de Renoir en menos de cinco minutos en un museo del sur de Francia

(CNN) – Un grupo de ladrones entró al Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer, en el sur de Francia, y robó cuatro pinturas del artista impresionista Pierre-Auguste Renoir en menos de cinco minutos. El robo ocurrió el martes a las 5:48 de la mañana hora local. La policía llegó al lugar en cinco minutos, pero los autores ya habían huido. Al escapar, abandonaron dos de las cuatro obras sustraídas: “Portrait de Madame Stephen Pichon” y “Coco lisant” fueron recuperadas, mientras que “Madame Colonna Romano”, valuada en 2 millones de euros, y “Jeune femme au puits”, estimada en 200.000 euros, permanecen desaparecidas.

El alcalde de la ciudad, Bryan Masson, describió a los autores como “bien equipados y bien preparados”, y señaló que utilizaron una sierra eléctrica para cortar los soportes que aseguraban los marcos al muro. El museo permaneció cerrado hasta nuevo aviso.

Llamado urgente al gobierno francés

El incidente derivó en exigencias al Estado francés para que financie la seguridad de los museos municipales. La oficina del alcalde señaló que “las autoridades locales no pueden soportar solas el creciente costo de asegurar sus museos” y pidió apoyo económico para proteger las colecciones “contra criminales cada vez más organizados y decididos”.

Un patrón que preocupa a Europol

El robo en Cagnes-sur-Mer se produjo casi un año después del asalto al Louvre. Europol publicó un informe el 24 de agosto en el que identificó un cambio en las tácticas de los robos en museos: del sigilo y el engaño a métodos más agresivos y violentos, con perpetradores que tienen antecedentes en otros tipos de crimen organizado.

La historiadora del crimen artístico Laura Evans, de la Universidad del Norte de Texas, señaló que Renoir es uno de los artistas más frecuentemente robados del último siglo, pero que la alta reconocibilidad de sus obras las hace prácticamente “invendibles” en el mercado ilícito. Por eso, todos los Renoir robados en décadas recientes terminaron regresando. “Un par de personas, en un par de minutos, pueden crear una pérdida que nos pertenece a todos”, declaró.