Netanyahu enfrenta crisis política por presunta advertencia previa al ataque del 7 de octubre

(CNN) – El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, enfrenta una fuerte reacción política tras conocerse un informe que sostiene que el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el Jeque Mohammed bin Zayed, le advirtió sobre una importante operación de Hamás días antes del ataque del 7 de octubre de 2023. La Oficina del Primer Ministro calificó la información como una “mentira absoluta”, negando que dicha conversación haya tenido lugar.

Líderes de oposición exigen una investigación independiente

Cuatro líderes opositores —Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Avigdor Lieberman y Yair Golan— emitieron una declaración conjunta exigiendo “una investigación inmediata y exhaustiva” sobre los fracasos atribuidos a Netanyahu. Bennett calificó la información como verdadera y la describió como “negligencia criminal”, mientras el ex primer ministro Yair Lapid aseguró que la masacre podría haberse evitado si Netanyahu hubiera actuado a tiempo.

Según el informe, publicado en el diario Haaretz y basado en un próximo libro de los periodistas Shlomi Eldar y Ruti Yuval, Bin Zayed llamó a Netanyahu unos diez días antes del ataque para advertirle sobre un movimiento planeado por el líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar. Según el reporte, Netanyahu reaccionó con calma ante la información y aseguró a su interlocutor que Israel estaba preparado para cualquier escenario.

Un tema central de la campaña electoral

El ataque del 7 de octubre de 2023 dejó más de 1.200 personas asesinadas y más de 250 secuestradas, y se transformó en uno de los ejes centrales de la contienda electoral, con las elecciones de octubre a menos de dos meses de distancia. Gadi Eisenkot, actualmente principal rival de Netanyahu en las encuestas, sostuvo que el informe demuestra que el mandatario condujo al país “a ciegas” hacia los fracasos de seguridad, y reiteró su compromiso de establecer una comisión de investigación estatal si resulta electo.

Netanyahu ha resistido durante casi tres años las demandas de familiares y sobrevivientes para crear una instancia independiente de investigación, promoviendo en cambio una narrativa que atribuye la responsabilidad a la cúpula de seguridad por no haberlo informado a tiempo la noche previa al ataque.