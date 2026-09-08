Inician retiro de cables en Quilpué: Plan contempla intervención de 416 puntos

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, junto a la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido; la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, y representantes del gremio Idicam y las empresas ClaroVTR y Mundo Telecomunicaciones, encabezaron el inicio de los trabajos del Plan de Reordenamiento y Retiro de Cables en la plaza Rengifo en Quilpué (Región de Valparaíso).

El plan comenzó su puesta en marcha de este año y considera la intervención de más de 66 mil puntos a lo largo del país. El objetivo es retirar cerca de 6.500 kilómetros de cables en desuso para así recuperar el espacio público y contribuir a generar espacios más ordenados y seguros.

Desde el Ministerio detallaron que en la Región de Valparaíso se contempla la intervención de más de 10 mil puntos en 37 comunas, las que serán abordadas en las tres fases anuales del plan. Para la primera fase (2026-2027) están incluidas las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, Papudo y Quilpué.

En el caso de Quilpué, tiene 416 puntos a intervenir y los trabajos se concentrarán en sectores residenciales como El Belloto, Belloto Norte, El Retiro, El Esfuerzo, El Sauce, Estero Viejo y Villa Olímpica. A ello se suman vías con alta congestión de cables, como las avenidas Los Carrera, Freire y Marga Marga, además del centro urbano y la Plaza Rengifo.

“Hoy iniciamos aquí, en la Plaza Rengifo, el despliegue en terreno del Plan de Retiro y Ordenamiento de Cables en la región, una iniciativa que nos permitirá recuperar y ordenar los espacios públicos para que las familias de Quilpué cuenten con barrios más limpios, seguros y ordenados. En esta comuna intervendremos más de 400 puntos, reduciendo riesgos para peatones y vehículos y permitiendo que vecinos y transporte puedan desplazarse con mayor seguridad y confianza”, comentó de Grange.

Por su parte, la subsecretaria Garrido indicó que la prioridad es la recuperación del tendido eléctrico sin afectar a las familias. “A nivel país ya ordenamos 59 mil metros de líneas traducidos en 10 mil kilos de basura aérea en 16 comunas, gracias a una coordinación público-privada”, sostuvo.

Mientras que la alcaldesa Carolina Corti destacó que la iniciativa “va en línea con la política pública local que estamos impulsando en Quilpué, tanto en el sector de El Belloto como en la zona rural. Entendemos que, en un plazo de entre cinco y seis meses, al menos los puntos considerados en nuestra comuna estarán en gran medida resueltos”.

Para el 2027, la planificación contempla el retiro de cables en Algarrobo, Cabildo, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, La Ligua, Petorca, Puchuncaví, Quillota, Quintero, San Felipe, Santa María, Villa Alemana y Zapallar.

Mientras que en 2028 se avanzará en comunas como Limache, Olmué, Calle Larga, Los Andes, La Calera, San Esteban, Santo Domingo y Rapa Nui.