“Parece vocero opinando de todo”: Paulina Núñez (RN) cuestiona dichos del ministro de Defensa, Fernando Barros, por reforma de seguridad

Tras seis meses desde que Paulina Núñez (Renovación Nacional) asumió el puesto de presidenta del Senado, advirtió sobre los problemas comunicacionales que maneja el Gobierno del presidente José Antonio Kast y su gabinete, criticando el actuar del ministro de Defensa, Fernando Barros, frente al despliegue de la reforma constitucional de seguridad y su llegada a las Fuerzas Armadas.

“Es clave que las Fuerzas Armadas sientan que tienen un ministro”

La líder de la Cámara Alta abordó los problemas de coordinación entre el Ejecutivo y los ministros en torno a la propuesta de una reforma constitucional de seguridad que abarca un nuevo estado de excepción. En conversación con The Clinic, señaló un “vacío” en la interlocución que debería liderar el titular de Defensa.

“Le fue muy bien en una de las encuestas, porque parece vocero opinando de todo. En una de esas podrían nombrarlo en ese cargo, que al parecer lo hace bien en eso”, criticó la parlamentaria.

“Pero es clave, que las Fuerzas Armadas sientan que tienen un ministro. Y claro, lo que ocurrió en esa reunión que yo sostuve con el ministro, una cuestión muy compleja, porque al final estábamos con el ministro de Seguridad, pero no habían tenido información ni la posibilidad de entregar su mirada a quien correspondía hacerlo. Al final había un vacío allí”, enfatizó.

Mientras, valoró que el ministro Arrau “asumiera la responsabilidad al poner la firma” del proyecto y contrastó con las acciones del ministro de Hacienda: “El ministro Quiroz eso lo hizo muy bien. Socializó bastante el proyecto al punto de que, cuando la oposición instala que era un proyecto para los superricos, bueno, ninguno tembló o evadió la discusión y nos mantuvimos todos alineados con el ánimo de poder sacarlo adelante y despacharlo. Y eso era porque estábamos todos informados del texto”.

“Lo mínimo que tú tienes que pedir son ministros que no te produzcan un problema”

Las críticas hacia la gestión de Barros se enmarcaron en un diagnóstico más amplio sobre las dificultades de orden y vocería dentro del gabinete ministerial del presidente José Antonio Kast. La senadora destacó las consecuencias que pueden traer las descoordinaciones por parte del gabinete ministerial que han obligado al mandatario a intervenir y señaló que “cuando el presidente tiene que salir a corregir a un ministro, este se transforma en un problema“.

“Lo mínimo que tú tienes que pedir son ministros que no te produzcan un problema, que estén concentrados en hacer su tarea. El Ministerio de Salud es un ejemplo en donde las cosas se están haciendo bien”, destacó.

La senadora advirtió que este despliegue de trato directo entre el jefe de Estado y los ministros sectoriales complejiza el escenario político: “Al final del día, el presidente de la República, por decirlo de alguna manera, es el último fusil, o sea, es al último al que tienes que responsabilizar. Pero cuando el trato es directo, bueno, quiere decir que cuando una decisión es mal tomada, ¿el Presidente sabía? ¿El presidente dio el visto bueno?”.

Además, recalcó que la labor legislativa requiere un gabinete alineado con sus interlocutores: “Como colegisladores, ayuda muchísimo tener al gobierno ordenado. Y para eso están los ministros del Interior y de la Segpres”.