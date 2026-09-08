Río de Janeiro, Florianópolis y Miami lideran las preferencias de viaje de los chilenos para Fiestas Patrias

Río de Janeiro y Florianópolis, en Brasil, junto con Miami, en Estados Unidos, se posicionan como los destinos internacionales favoritos de los pasajeros que viajarán durante la semana de Fiestas Patrias, entre el 14 y el 20 de septiembre.

Madrid, en España, y Punta Cana, en República Dominicana, completan el listado de los cinco destinos internacionales más demandados para ese período.

A nivel nacional, las preferencias de los viajeros se concentran en Antofagasta, Calama, Iquique, Puerto Montt y Punta Arenas, de acuerdo con el análisis de LATAM Airlines.

“La semana del 18 es una fecha en que muchas personas aprovechan para viajar, tanto dentro de Chile como hacia destinos internacionales”, señaló Nicolás Ramírez, gerente de Revenue Management de Grupo LATAM, en referencia al comportamiento de los pasajeros durante estas fechas.

Melbourne y Guayaquil muestran mayor demanda

Este año se observó además un mayor interés desde Chile por alternativas internacionales que no figuran habitualmente entre las más elegidas, como Melbourne, en Australia, y Guayaquil, en Ecuador, destinos que muestran una demanda creciente para este período de vacaciones.

Para responder al aumento de pasajeros durante la semana de Fiestas Patrias, LATAM Airlines señaló que dispondrá de 380.438 asientos y se operarán más de 1.900 vuelos entre el 14 y el 20 de septiembre.

La oferta de asientos para este período aumentó en más de 10.000 unidades respecto del año pasado, con 55 frecuencias de vuelo adicionales.