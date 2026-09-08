Autoridades informan cierre preventivo del Paso Los Libertadores por condiciones climáticas desfavorables en la alta montaña

La Delegación Presidencial Provincial Los Andes informó el cierre del Paso Los Libertadores debido a malas condiciones climáticas.

Esta jornada se reunió el comité de Coordinación Chilena y Argentina, y luego de revisar los reportes técnicos entregados por ambas vialidades a raíz de las inestabilidades climáticas anunciadas para la alta cordillera, se determinó suspender “de forma preventiva el tránsito internacional para todo tipo de vehículos para este martes 8 de septiembre”.

La medida se debe a “condiciones climáticas desfavorables en la alta montaña (nevadas) en ambos sectores, que no garantizan condiciones seguras de transitabilidad”.

En ese sentido, las autoridades indicaron lo siguiente:

A partir de las 17:00 horas de Chile y Argentina , se procede al cierre de las barreras de Guardia Vieja en Chile y Uspallata en Argentina.

, se procede al cierre de las barreras de Guardia Vieja en Chile y Uspallata en Argentina. El túnel internacional cerrará a las 19:00 horas de Chile y Argentina.

Los pronósticos climáticos indican que la situación meteorológica se mantendría hasta la madrugada de este miércoles 9, “situación que afectaría la transitabilidad y apertura segura del corredor internacional”.

En ese sentido, las coordinaciones de Chile y Argentina sostendrán una nueva reunión mañana miércoles para evaluar las condiciones viales y climáticas para la posterior reapertura del paso internacional.