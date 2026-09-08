Radio CNN

Autoridades informan cierre preventivo del Paso Los Libertadores por condiciones climáticas desfavorables en la alta montaña

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Paso Los Libertadores cerrará hoy por malas condiciones climáticas/Agencia Uno

La Delegación Presidencial Provincial Los Andes informó el cierre del Paso Los Libertadores debido a malas condiciones climáticas.

Esta jornada se reunió el comité de Coordinación Chilena y Argentina, y luego de revisar los reportes técnicos entregados por ambas vialidades a raíz de las inestabilidades climáticas anunciadas para la alta cordillera, se determinó suspender “de forma preventiva el tránsito internacional para todo tipo de vehículos para este martes 8 de septiembre”.

La medida se debe a “condiciones climáticas desfavorables en la alta montaña (nevadas) en ambos sectores, que no garantizan condiciones seguras de transitabilidad”.

En ese sentido, las autoridades indicaron lo siguiente:

  • A partir de las 17:00 horas de Chile y Argentina, se procede al cierre de las barreras de Guardia Vieja en Chile y Uspallata en Argentina.
  • El túnel internacional cerrará a las 19:00 horas de Chile y Argentina.

Los pronósticos climáticos indican que la situación meteorológica se mantendría hasta la madrugada de este miércoles 9, “situación que afectaría la transitabilidad y apertura segura del corredor internacional”.

En ese sentido, las coordinaciones de Chile y Argentina sostendrán una nueva reunión mañana miércoles para evaluar las condiciones viales y climáticas para la posterior reapertura del paso internacional.

Lo más leído

Lee también