Jazz Monstarz se corona bicampeaona de Red Bull Dance Your Style y representará a Chile en Suiza

La bailarina chilena Jazz Monstarz, nombre artístico de Jazmín Torres, se coronó por segundo año consecutivo como campeona nacional de Red Bull Dance Your Style, tras imponerse a Dranzer en la final de la competencia.

El evento se realizó el sábado 5 de septiembre en el Teatro La Cúpula del Parque O’Higgins, en Santiago, y reunió a 16 exponentes de la danza urbana en enfrentamientos individuales.

A diferencia de otras competencias, los participantes no conocen previamente las canciones que deberán bailar y es el público asistente el encargado de elegir al ganador de cada duelo.

Para conseguir su segundo título consecutivo, Jazz Monstarz superó a Deloy en octavos de final y posteriormente enfrentó a Nico Cancino en cuartos. En semifinales venció a Edu y avanzó al enfrentamiento decisivo contra Dranzer, donde recibió la mayoría de los votos del público.

“No me esperaba ser bicampeona, estoy en shock de verdad, no me lo esperaba. Quiero decir que siempre voy con todo, pero yo juro que no me esperaba este recibimiento de la gente y eso quiere decir que lo que hice hoy día pudo conectar con los corazones de toda la gente que está allá afuera”, señaló Jazz Monstarz tras conseguir el título.

La bailarina también aprovechó su triunfo para enviar un mensaje a las mujeres que quieren iniciarse en la danza.

“Para todas las niñas, para todas las niñas y mujeres adultas, de todas las edades que quieren bailar y no se atreven, háganlo, nunca es tarde, siempre se puede aprender algo nuevo”, afirmó.

Con la victoria, Jazz Monstarz representará a Chile en la Final Mundial de Red Bull Dance Your Style, que se realizará en Zúrich, Suiza.

Detrás de Jazz Monstarz está Jazmín Torres, bailarina y coreógrafa que también ha desarrollado parte de su carrera en televisión. En 2019 ganó la categoría de bailarines de “Rojo, el color del talento” y posteriormente obtuvo el segundo lugar en “Aquí se baila”.

Antes de conseguir los títulos nacionales de 2025 y 2026, Torres ya había participado en dos ediciones de Red Bull Dance Your Style en busca del campeonato.