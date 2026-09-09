¿Ganar dinero con Spotify? Llega a Chile programa que permitirá monetizar podcasts que sean creados en el país

Spotify anunció este miércoles la llegada por primera vez a Chile del Spotify Partner Program, iniciativa que permitirá a creadores de podcasts de audio y video que cumplan con los requisitos acceder a nuevas alternativas para generar ingresos a partir de sus contenidos.

El programa estará disponible a finales de este año e incluirá pagos vinculados a la audiencia y a la interacción de suscriptores de Spotify Premium con podcasts en video. También permitirá obtener ingresos mediante anuncios reproducidos en Spotify Free y en otras plataformas de escucha de podcasts.

Los creadores que participen podrán, además, mantener el 100% de los ingresos obtenidos mediante patrocinios gestionados directamente por ellos.

La compañía informó que el lanzamiento se produce mientras aumenta el consumo de este tipo de contenidos en el país. Según cifras entregadas por Spotify, el consumo de podcasts en Chile creció casi 50% durante los últimos cinco años y los formatos en video representan actualmente cerca de la mitad de todo el consumo de podcasts en la plataforma.

La llegada del programa también tendrá efectos para los suscriptores Premium en Chile que consuman podcasts en video. En los contenidos participantes se eliminarán los anuncios dinámicos, aunque se mantendrán los patrocinios incorporados directamente por los propios creadores dentro de sus programas.