Arzola desdramatiza exabrupto de Rau en sesión por Sala Cuna Universal: “Ha dedicado muchas horas y esfuerzo” a la iniciativa

Un micrófono abierto captó el exabrupto del ministro del Trabajo, Tomás Rau, en medio de la tramitación del proyecto de Sala Cuna Universal en el Senado.

En medio de la discusión, los parlamentarios respaldaron una indicación de las senadoras Yasna Provoste (DC), Karol Cariola (PC) y Beatriz Sánchez (FA) que busca garantizar el acceso a la sala cuna directamente para los niños y niñas menores de dos años que estén bajo el cuidado de personas trabajadoras.

Sobre ello, el titular del Trabajo aseguró que el Gobierno hará reserva de constitucionalidad. Tras terminar su intervención, se escuchó que dijo: “Qué desastre, hueón”.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, estuvo presente en la sesión de ayer y esta jornada desdramatizó lo ocurrido.

Respecto a la iniciativa, dijo en CNN Chile Radio que “la mayoría de los casi 30 artículos que tiene avanzaron a su trámite en la Cámara de Diputados”.

Agregó que “en los últimos años el foco del gasto público ha estado centrado en la educación superior y no en la primera infancia, que es justamente donde está el potencial para generar esa reducción de las brechas que se manifiestan más adelante en la vida. Este proyecto de ley lo que hace es disponer recursos para que hoy día más niños puedan ir a la sala cuna, hijos de madres y padres trabajadores que puedan acceder a este nivel que es importante para ellos, para su desarrollo”.

#CNNChileRadio | María Paz Arzola, ministra de Educación sobre Ley de Sala Cuna “Lo segundo es desdramatizar, es parte de la tramitación (…) Al ejecutivo le sirve que los legisladores nos hagan ver observaciones”. pic.twitter.com/3AYHs1JYkS — CNN Chile (@CNNChile) September 9, 2026

Sobre la reacción del titular del Trabajo, dijo: “Quizás desdramatizar, porque la verdad es que es parte de la tramitación. A mí me ha tocado también estar tramitando otros proyectos en materia de educación y es parte de la tramitación; o sea, al final el Congreso es justamente el espacio para tener estos debates, para poder ir perfeccionando aspectos que los mismos legisladores puedan levantar, puedan plantear dudas”.

“Yo creo que eso también es valioso dentro del trabajo legislativo, que estén estos intercambios, que estén estos puntos de vista; al Ejecutivo también le sirve mucho que los legisladores nos hagan ver, nos hagan observaciones a las propuestas que nosotros hacemos, y yo estoy segura que en la Cámara de Diputados se va a poder seguir dando esta discusión y avanzar en un proyecto que ya lleva muchos años, que hay mucha gente que lo ha impulsado también desde la sociedad civil”, recalcó la ministra de Educación.

Y continuó diciendo que “el ministro Rau, más allá del exabrupto, también le ha dedicado muchas horas, mucho esfuerzo y mucho cariño a sacar adelante esta iniciativa; está muy comprometido. Nosotros también estamos apoyando ahí; yo estoy esperanzada porque ya pasamos una primera etapa”.