Los Huasos de Algarrobal celebrarán sus 60 años con concierto en el Teatro Oriente

Los Huasos de Algarrobal celebrarán sus seis décadas de trayectoria con “60 años de canto”, un concierto que se realizará este jueves 10 de septiembre en el Teatro Oriente de Providencia.

La presentación comenzará a las 19:30 horas y recorrerá distintas etapas de la historia de la agrupación chilena, que inició su carrera profesional en 1966, tras ganar el Festival de las Playas del Litoral Central realizado en Cartagena.

El espectáculo estará dividido en cinco actos y reunirá a la formación actual del conjunto con integrantes históricos y músicos invitados, en un recorrido por distintas etapas de sus 60 años de trayectoria.

El repertorio incluirá canciones vinculadas a distintas etapas de Los Huasos de Algarrobal, entre ellas “El Peregrino de Emaús”, “De Cuerpo Entero”, “María Camina” y “Mi Caballo Blanco”.

También se interpretarán boleros como “La Hiedra”, “El Reloj” y “Perfidia”, además de canciones latinoamericanas y cuecas.

La agrupación renovó su formación en 2023, cuando sus integrantes históricos dieron paso a una nueva generación compuesta por Raimundo Rodríguez Tupper, Cristián O’Ryan Squella, Cristóbal Walker Rodríguez y Enrique Rodríguez Ingles.

Las entradas se encuentran a la venta a través de Ticketmaster, con valores de $18.000 para platea baja y $15.000 para platea alta.