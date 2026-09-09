Fiestas Patrias en Quilicura: Amar Azul, Entremares y Garras de Amor tendrán shows gratuitos

La comuna de Quilicura realizará dos jornadas gratuitas para celebrar las Fiestas Patrias 2026, con presentaciones de Amar Azul, Entremares, Garras de Amor y Sonora Malecón, entre otros artistas.
“Quilicura Celebra en Familia” se desarrollará el jueves 17 y viernes 18 de septiembre, desde las 14:00 horas, en la Cancha Santa Luisa, ubicada en la intersección de Cerro Mediterráneo con Los Alpes.
El evento organizado por la Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural tendrá entrada liberada durante ambas jornadas y contará además con foodtrucks, feria de emprendedores y una zona de juegos.
Más de 24 agrupaciones folclóricas de la comuna también formarán parte de la programación, con presentaciones de música y bailes tradicionales.
Amar Azul y Entremares: la programación del 17 de septiembre
La primera jornada tendrá entre sus principales números musicales a Amar Azul, Banda Tropikal de Vallenar, Entremares y Baketha.
También se presentarán agrupaciones locales como Los Plumíferos, La Chinganera y Moisés Chaparro, Vai Himene, La Huella, Expresión Caporal, Primavera Cuequera, Viñedos Quilicuranos, Con Alma y Corazón, Dulce Esperanza, Fantasía Cuequera, Florecer de Amores y Varua Polinesia.
Garras de Amor y Sonora Malecón: los artistas del 18 de septiembre
El viernes 18, en tanto, la programación estará encabezada por Garras de Amor, Sonora Malecón, Karla Melo y Los Perros Chatos.
Durante esa jornada también subirán al escenario Los Plumíferos, Reencuentro, Tradición Joven, Aliwen, Miguel Curicano Ramírez, Los del Lote, Manutara, Raíces de Quilicura, Las Perpetuas, Aitué, Alegría y Canto, Corazón Cuequero y Amistad Folclórica.
Entrada gratuita y celebración sin alcohol
La organización informó que el acceso será gratuito y no estará permitido el consumo de alcohol ni fumar dentro del espacio destinado a la celebración.
Las actividades comenzarán a las 14:00 horas durante ambos días en la Cancha Santa Luisa de Quilicura.
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