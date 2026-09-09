Música electrónica en las alturas: FOMO anuncia nueva edición en el Mirador Pablo Neruda

FOMO realizará una nueva edición este sábado 12 de septiembre en el Mirador Pablo Neruda de ParqueMet, en Santiago, con una programación que combinará música electrónica, presentaciones en vivo y arte visual.

La jornada contará con las actuaciones de Tomas Station, Dandy Jack, Chica Paula y Argenis Brito, además de un artista invitado que será anunciado próximamente.

También será escenario de la presentación para Latinoamérica de “Greatest Hits”, el nuevo álbum de Los Refrescos, proyecto integrado por Martin Schopf, conocido artísticamente como Dandy Jack, y Argenis Brito.

Dandy Jack es un músico y productor chileno-alemán de extensa trayectoria en la escena electrónica, mientras que Argenis Brito es un músico y productor venezolano que ha desarrollado parte importante de su carrera entre Chile y Europa.

La programación incluirá además a Chica Paula, proyecto de la artista chilena Paula Schopf, vinculada durante décadas con la escena electrónica de Berlín.

El encuentro se realizará en el Mirador Pablo Neruda, ubicado en el Parque Metropolitano de Santiago.

El espacio, construido en el cerro Los Gemelos e inaugurado en 2010, fue diseñado como un anfiteatro y mirador para albergar actividades culturales y ofrecer una vista panorámica de la capital.

Las entradas para FOMO se encuentran disponibles a través de Passline.