Trabajadores de Albemarle en el Salar de Atacama definen este miércoles acuerdo salarial para evitar una huelga

El principal proveedor mundial de litio, Albemarle Corp., alcanzó un acuerdo salarial preliminar con los líderes sindicales en Chile durante la última jornada de negociaciones mediadas, antes de que estuviera previsto el inicio de una huelga.

El acuerdo todavía debe ser ratificado por los trabajadores, de acuerdo con lo señalado por el dirigente sindical Elías Torres, según consignó Bloomberg.

Ambas partes acordaron extender la mediación por dos días adicionales para permitir que los trabajadores voten la nueva oferta de la compañía, la cual, según Torres, cumple con las demandas del sindicato.

Acuerdo busca evitar una huelga en las operaciones de Albemarle

De evitarse la huelga, se eliminaría el riesgo de una paralización prolongada que podría estrechar el suministro proveniente de una de las principales fuentes mundiales del metal utilizado en baterías.

En Chile, la compañía estadounidense extrae litio desde salmueras en el salar de Atacama y procesa el material en su planta La Negra, ubicada en la región de Antofagasta.

La última huelga registrada en las operaciones chilenas de Albemarle ocurrió en 2021, cuando los trabajadores paralizaron sus funciones durante 35 días.