Tras dichos de “apitutamiento”: Vallejo afirma que “ningún cargo de confianza permanece en el Gobierno después del 11 de marzo”

La vocera de Gobierno respondió a las declaraciones de Claudio Alvarado, señalando que eran para instalar un “manto de duda” al respecto.

La ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, negó las declaraciones de Claudio Alvarado respecto de que existe un “apitutamiento” en la administración del presidente Gabriel Boric.

Esto porque el futuro ministro del Interior de José Antonio Kast, Claudio Alvarado, declaró en Radio Biobío que tiene la “impresión de que en ciertos Ministerios” hay cargos del Gobierno de Boric que son nombrados por “apitutamiento”.

“Si nosotros nos fijamos en los últimos días, hay mucho llamado a concursos; se están llenando rápidamente plantas que estaban desocupadas, lo que nos genera a nosotros una dificultad y un problema, porque a veces son cargos de primer nivel“, explicó Alvarado.

Al respecto, la vocera del Ejecutivo refutó los dichos y señaló que buscan instalar un “manto de dudas” sobre los empleos públicos.

“El presidente, a través del Ministerio del Interior, ha establecido una instrucción clara, que es que, junto con la retirada de los ministros y subsecretarios, ningún cargo de confianza permanece en el gobierno después del 11 de marzo”, reiteró.

Al ser consultada sobre los recientes llamados a concursos, Vallejo contestó que provienen mayoritariamente de vacantes en municipalidades, tanto de alcaldes oficialistas como de oposición.

“La mayoría de los nuevos empleos son municipales (…) y los que respectan al nivel central del Estado son porque pasan de las escuelas municipales a los servicios de educación o porque son contrataciones del sistema de salud”, explicó.