Tras amenazas de muerte: Alcaldes piden que presidente Kast visite a White

Un grupo de alcaldes llegó este miércoles a visitar al alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien recibió amenazas de muerte.

Los jefes comunales de Quinta Normal, Karina Delfino; de Independencia, Agustín Iglesias; de Lo Espejo, Javiera Reyes; de Renca, Claudio Castro, y de El Bosque, Manuel Zúñiga, llegaron a acompañar a White, quien fue dado de alta tras sufrir una descompensación ayer tras conocerse dicha amenaza.

Los hechos se originaron tras la detención de Juan Flores Valenzuela, alias “el Indio Juan”, sobre quien se reveló que estaba planificando un atentado contra la autoridad.

El antecedente salió a la luz luego de que Carabineros arrestara al individuo, quien se había fugado desde la cárcel utilizando vestimenta que simulaba ser de Gendarmería. Según antecedentes de Radio Biobío, escuchas de la PDI revelaron la existencia de una orden de ejecución contra White, la cual debía materializarse antes del 18 de septiembre.

“Lamento mucho que el gobierno no le tome el peso a una situación que está viviendo un alcalde y que además ha tenido una lucha hace mucho tiempo sobre este tema; ya había tenido amenazas anteriormente. Espero que durante estos días al menos el ministro (de Seguridad) lo pueda venir a visitar y ojalá se pueda hacer presente el presidente de la República”, dijo Delfino.

En ese sentido, afirmó que “este tema hay que mirarlo con la gravedad que tiene, proteger a las autoridades que están haciendo un fuerte combate al narcotráfico, al crimen organizado y, por cierto, que las instituciones funcionen y se encuentren a los responsables”.

Por su parte, Iglesias dijo que “esta situación es quizás una de las más graves que hemos vivido en una amenaza al Estado y, obviamente, uno esperaría que el presidente estuviera presente, que estuviera acá, que lo llamara”.

“Tanto el ministro Arrau como el presidente debieran estar acá”, reiteró, añadiendo que las autoridades han hablado por teléfono, pero “es insuficiente. Esta situación es de una gravedad que no habíamos visto antes”.