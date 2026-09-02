Aumento de la PGU: Más de 500 mil personas entre 75 y 81 años recibirán automáticamente el beneficio

A partir de este martes 1 de septiembre comenzó el nuevo aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), en el marco de la implementación de la reforma de pensiones.

La medida contempla a más de 500 mil adultos mayores entre 75 y 81 años, quienes comenzarán a recibir este aumento hasta alcanzar un monto máximo de $250.275.

Esta alza se comenzará a aplicar de manera automática, por lo que quienes ya reciben la PGU y están en dicho tramo de edad no deberán realizar ningún trámite extra ni presentar alguna solicitud.

Desde el Gobierno señalaron que esta nueva etapa se suma al incremento que recibieron en 2025 las personas de 82 años o más, y “considerando ambos grupos, hacia fines de 2026 se llegará a un total cercano al millón de personas beneficiadas con el aumento de la PGU”.

Aumento de la PGU

Las personas de 75 años o más hasta el 30 de septiembre podrán acceder al monto máximo de la PGU, que corresponde a $250.275.

Si una persona cumple 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027, tendrá derecho al alza desde el mes de su cumpleaños.

En el caso de pensionados de gracia, exonerados políticos o exonerados políticos de Capredena o Dipreca y “tienes 75 años o más hasta el 30 de septiembre, podrás solicitarla a partir de junio de ese año y podrás cobrar el beneficio desde septiembre. Si cumples los 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027, podrás solicitar y acceder al beneficio a contar del mes de tu cumpleaños”, se explica en la plataforma Chile Atiende.