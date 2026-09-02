Terminó la veda de la merluza austral: Sernapesca incautó 1,1 toneladas del recurso pesquero

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) informó sobre el término de la veda de la merluza austral este 31 de agosto.

La medida, que se mantuvo vigente durante todo el mes de agosto, busca “proteger la especie durante el peak de su período de reproducción para la renovación del recurso; es resguardar la actividad pesquera de la que dependen miles de familias de pescadores artesanales, quienes tienen sus embarcaciones inscritas para extraer merluza austral, conocida también como merluza del sur, de acuerdo con el Registro Pesquero Artesanal de Sernapesca”.

Tras el término de esta, la institución realizó un balance positivo, detallando que a nivel nacional —con foco en el sur del país— se llevaron a cabo 135 operativos de fiscalización, controlando a un total de 469 personas, 1.394 toneladas de recursos del mar de origen legal y 226 medios de transporte.

Además, se incautaron 1,1 toneladas de merluza austral y 4 vehículos.

En los operativos que se realizaron durante el mes de agosto también se decomisaron 3,42 toneladas de otros recursos de origen ilegal, mayoritariamente erizos, pulpos, almejas y locos.

La directora nacional de Sernapesca, Soledad Tapia, dijo que “es un balance positivo que nos demuestra el interés por parte de usuarios y también de la ciudadanía por cuidar la sustentabilidad de un recurso que es de gran importancia para el sector pesquero artesanal del sur y para la gastronomía nacional”.

“Es relevante destacar la decisión de compra final, donde todos pueden colaborar a tener una pesquería sustentable. Si bien la veda finalizó, queremos destacar que vamos a continuar con las fiscalizaciones para asegurar que la comercialización, almacenamiento, transporte y transformación de este recurso se realice cumpliendo con las exigencias normativas, así como otros recursos relevantes para nuestro país”, agregó.