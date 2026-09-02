Tras fracaso por falta de quórum: Cámara de Diputados aprobó comisión investigadora por Caso Cerimedo

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la conformación de una comisión especial investigadora (CEI) por el caso de Fernando Cerimedo.

Su objetivo es investigar presuntos vínculos entre el consultor argentino ligado a la derecha conservadora y el Gobierno del presidente José Antonio Kast.

La iniciativa, que fue impulsada por el diputado José Montalva (PPD), fue visada con 69 votos a favor, 43 en contra y 1 abstención.

Esta fue la segunda oportunidad en que se votó la medida. Ayer martes fracasó debido a la falta de quórum en sala.

Cabe señalar que la acción surgió luego de afirmaciones de Nadia Beller, expareja de Cerimedo, quien sostuvo que el asesor colaboró en la campaña presidencial de Kast. A ello se sumaron presuntos ataques con bots contra Evelyn Matthei.