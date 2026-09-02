Michelle Bachelet y posibilidad de que una mujer lidere la ONU: “Sería fantástico, pero para ser honesta, no estoy segura de que todos los países estén preparados para ello”

La expresidenta de Chile y actual candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se refirió al proceso vigente para elegir a la próxima persona que liderará el organismo internacional.

En conversación con BBC, Bachelet abordó la posibilidad de que una mujer pueda ser electa en el máximo cargo de la ONU, sea ella u otra de las candidatas.

Sobre este punto, aseguró que “durante 80 años, solo hemos tenido hombres [al frente de la ONU] y creo que no se trata de elegir a una mujer solo por el hecho de ser mujer”.

“La idea es que sea una mujer porque tiene la experiencia, el liderazgo, la capacidad, el conocimiento y la habilidad para hacer las cosas que deben hacerse“, complementó la ex Presidenta chilena.

Del mismo modo, sostuvo que “espero que sea algo que los miembros puedan entender que será fantástico. Pero, para ser honesta, no estoy segura de que todos los países estén preparados para ello“.