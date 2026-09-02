Gobierno de Trump prevé que agentes de ICE usen cámaras corporales en todo EE.UU. a fines de septiembre

El Gobierno de Donald Trump espera que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que operan en terreno cuenten con cámaras corporales antes de que termine septiembre, tras años de retrasos en la implementación del sistema.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, confirmó el avance este martes durante una conferencia de prensa en Nueva York, tras ser consultado directamente por CNN sobre el calendario de distribución.

“Nos estamos acercando. Para finales de septiembre, estoy bastante seguro de que estaremos allí”, respondió Mullin, según consignó CNN.

ICE, en tanto, informó a NPR que ya adquirió suficientes cámaras para equipar a sus agentes y oficiales a nivel nacional. La agencia precisó que todavía se desarrolla la capacitación necesaria para utilizar los dispositivos.

La expansión del programa ocurre en medio de una mayor presión sobre ICE por el uso de la fuerza durante los operativos migratorios impulsados por la administración Trump.

Según informó NPR, agentes federales de inmigración se han visto involucrados en más de dos docenas de tiroteos durante la actual ofensiva migratoria.

La discusión se intensificó después de las muertes de Lorenzo Salgado Araujo, en Texas, y Johan Sebastián Durán Guerrero, en Maine, ambos baleados por agentes de ICE durante julio. En ninguno de esos casos los funcionarios involucrados portaban cámaras corporales, de acuerdo con antecedentes entregados por la propia agencia a NPR.

El tema ha generado llamados desde ambos partidos para ampliar el uso de los dispositivos. El denominado “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan, también ha respaldado públicamente la medida.

ICE registró casi 50 mil arrestos en julio

El fortalecimiento del sistema coincide con un fuerte aumento de las operaciones de ICE.

De acuerdo con datos de la propia agencia analizados por Associated Press, durante julio se registraron casi 50 mil arrestos migratorios, el mayor total mensual desde el inicio del segundo mandato de Trump.

A comienzos de este año, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional habían informado al Congreso que ICE contaba con apenas 3.000 cámaras para unos 13.000 agentes, según reportó NPR.

La situación cambió durante los últimos meses. Associated Press informó que ICE gastó US$30,9 millones en julio para adquirir equipos de la empresa Axon, mientras el Congreso había destinado otros US$20 millones específicamente para cámaras corporales.

El despliegue de los dispositivos no ha cerrado la controversia sobre la transparencia de las operaciones.

Según reveló Associated Press tras revisar la política de cámaras corporales de ICE, la agencia mantiene amplia discrecionalidad para decidir cuándo publica imágenes de incidentes graves.

La normativa establece que las cámaras deben activarse durante acciones habituales como arrestos, allanamientos y respuestas a emergencias. Sin embargo, en casos que involucren muertes o lesiones graves, la dirección de ICE puede retrasar o impedir la difusión pública de las grabaciones bajo determinadas circunstancias.

La política también establece que al menos un integrante de cada equipo encargado de realizar arrestos debe portar una cámara corporal.

Mullin afirmó además ante CNN que el Departamento de Seguridad Nacional analiza junto a Motorola la posibilidad de aprovechar los micrófonos que los agentes ya utilizan y que cuentan con capacidades de video.