“¿Quedó muy cansado después de bajarle los impuestos a los más ricos?”: Jeannette Jara responde al Presidente Kast y le pide que “deje de descartarse conmigo y haga su pega”

La excandidata presidencial, Jeannette Jara (PC), respondió a los dichos del Presidente José Antonio Kast, quien realizó un emplazamiento contra ella a raíz de una polémica con parlamentarios del Partido Republicano.
En conversación con CNN Chile, tanto el senador y presidente de la colectividad, Arturo Squella, como el senador Cristián Vial aseguraron que no respaldarían la reforma de seguridad anunciada por el Gobierno en caso que -en un escenario hipotético- hubiera sido impulsada por Jeannette Jara.
Sobre este punto, el propio Presidente Kast aseguró a modo de respuesta que los parlamentarios republicanos “nunca habrían estado en esa situación, porque alguien como Jeannette Jara jamás habría presentado una situación como esta“.
Jeannette Jara le responde al Presidente Kast
A través de su cuenta de X —antes conocida como Twitter— la exabanderada del Partido Comunista le respondió al Mandatario: “Levante el secreto bancario será mejor. Deje de descartarse conmigo y haga su pega. La pega que prometió en campaña: seguridad y control migratorio”.
“O quedó muy cansado después de bajarle los impuestos a los más ricos?”, remató la también exministra del Trabajo.
Pdte @joseantoniokast
📌 Levante el secreto bancario será mejor
📌 Deje de descartarse conmigo y haga su pega.
📌 La pega q prometió en campaña: seguridad y control migratorio.
O quedó muy cansado después bajarle los impuestos a los más ricos?
Reforma de seguridad:…
— Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) September 2, 2026
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