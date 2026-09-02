¿Horario de invierno o de verano?: Especialista explica cuál es mejor para la salud

Este fin de semana se realizará, como cada año, un nuevo cambio de hora en gran parte del país.

Cuando sean las 00:00 del domingo 6 de septiembre, los relojes modificarán su horario, pasando a la 1:00 de la madrugada. Esto será en todas las regiones, a excepción de Aysén y Magallanes, que mantienen el mismo huso horario durante todo el año.

Con este cambio surge nuevamente la discusión que se instala siempre que se acerca esta fecha: ¿cuál es el mejor horario?

Algunos prefieren el de verano, ya que se oscurece más tarde y las jornadas vespertinas se pueden aprovechar más. Sin embargo, desde el punto de vista de la salud, el horario de invierno se muestra como el más apto.

El doctor Andrés Glasinovic, médico familiar y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, explicó que “nuestro reloj biológico está diseñado para sincronizarse con el ciclo luz-oscuridad natural“.

Y señaló que pasar a un nuevo horario obliga al organismo a adaptarse a una nueva relación entre las actividades cotidianas y la luz ambiental, cambio que genera un desajuste biológico que podría generar consecuencias en los días posteriores.

En ese sentido, planteó que hay estudios que han evidenciado un incremento de eventos cardiovasculares y de accidentes de tránsito mortales en la transición al horario de verano.

¿Qué horario es mejor? El doctor indicó que “la evidencia científica actual sugiere que el horario de invierno es la opción que mejor se alinea con el ritmo circadiano humano”.

Esta postura es la misma expresada por la American Academy of Sleep Medicine (AASM), en relación con que mantener un horario estándar permanente es la mejor alternativa para la salud por favorecer una mayor alineación circadiana.