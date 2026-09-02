Presidente Kast y amenaza de muerte contra alcalde Christopher White: “A todos aquellos que osen amenazar a una autoridad, sepan que vamos a ir por ellos”

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la amenaza dada a conocer durante las últimas horas contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White.

Dicha situación fue protagonizada por Juan Flores Valenzuela, conocido como el “Indio Juan” —quien fue detenido luego de fugarse de la cárcel—, lo que motivó que la Fiscalía se reuniera con el alcalde White para darle a conocer que existían nuevas amenazas de muerte en su contra.

En este contexto, el Mandatario aseguró que “a todos aquellos que osen amenazar a una autoridad, sepan que vamos a ir por ellos“.

“Así como se capturó a un prófugo de la cárcel —este señor que amenaza al alcalde White, a quien conozco y con quien el ministro de Seguridad estuvo precisamente dos días antes haciendo un operativo en aquellos lugares más complejos de la comuna de San Bernardo—: todo el respaldo, todo el apoyo“, añadió.

En esa misma línea, adelantó que “llegando a Santiago veré cómo poder reunirme con él y reiterarle lo que le he dicho en distintas ocasiones: todo el apoyo para combatir al crimen organizado“.

“Y decirles a aquellos que están prófugos que, al igual que a este delincuente, a este narco, los vamos a capturar, los vamos a poner a disposición de la justicia y los vamos a encerrar. Y esperamos que, cuando tengan celdas de aislamiento, nadie de ningún poder del Estado ose cambiarlo a un lugar más confortable para él”.