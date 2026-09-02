“Alguien como Jeannette Jara jamás habría presentado algo así”: Kast responde a polémica de senadores republicanos que rechazarían reforma de seguridad si fuera de izquierda

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la controversia generada tras los dichos de senadores republicanos, quienes aseguraron que no respaldarían la reforma de seguridad presentada por el Gobierno si la hubiera presentado la excandidata presidencial Jeannette Jara (PC).

En conversación con CNN Chile, tanto el senador Cristián Vial (Rep) como el senador —y también presidente del Partido Republicano— Arturo Squella, aseguraron que no impulsarían la iniciativa en esos términos.

Durante este miércoles, el Presidente Kast fue consultado sobre estos dichos, ante lo cual replicó que los senadores del Partido Republicano “nunca habrían estado en esa situación, porque alguien como Jeannette Jara jamás habría presentado una situación como esta“.

“Es cosa de ver lo que discutimos tanto tiempo en los debates presidenciales. ¿Y quién favorecía el ingreso de la migración irregular? El sector de Jeannette Jara. Si lo que ocurría en migración desregulada era producto de lo que ellos planteaban. Miremos en la reforma refundacional que se levantaba durante los primeros meses del Gobierno de Gabriel Boric. No había equilibrio en los poderes, había una denostación hacia la autoridad policial. Por lo tanto, esa situación jamás se habría dado”, añadió.

Del mismo modo, aseguró que “las leyes que se aprobaron en beneficio de la acción policial no fue por iniciativa propia de quienes mandaban, fue porque había una demanda ciudadana muy alta de seguridad que sigue existiendo hasta el día de hoy”.

“Y quiénes más han combatido al crimen organizado son precisamente aquellas personas que creen más en la libertad. Que no dicen que en otros países como Cuba hay democracia“, remató.

Finalmente, sostuvo que “todos los chilenos, en su primera preocupación, tienen puesto el norte en la seguridad. Y después en el empleo. Dos áreas donde el Gobierno anterior claramente no avanzó como era necesario. La agenda ACOT es una agenda completa, integrada, que recoge planteamientos de parlamentarios y también nuevas iniciativas legales de nosotros. Y la reforma constitucional está en pleno debate. Y esa siempre ha sido nuestra posición: debatir”.